V trčenju v drevo umrl 55-letnik

V prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila v kraju Strmec nad Dobrno, je umrl voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Včeraj okoli 20 ure je 55-letni voznik osebnega avtomobila peljal po lokalni cesti v smeri proti Paki pri Velenju. V Strmcu nad Dobrno je zaradi vožnje preblizu desnemu robu cestišča zapeljal na travnato brežino in trčil v drevo, kjer je avto obstal v jarku. Voznik je zaradi poškodb na kraju nezgode umrl.

Policisti so bili o dogodku obveščeni danes nekaj pred 7. uro. Opravili so ogled kraja in ugotovili, da se je nesreča zgodila v soboto zvečer okoli 20. ure.

Pomoč s tehničnim posegom so nudili gasilci Prostovoljne gasilske enote in Prostovoljnega gasilskega društva Velenje. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.