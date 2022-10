V trčenju z motoristom umrl kolesar

Okoli tretje ure popoldne je na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom, pri odcepu za kolesarsko pot Parencano, prišlo do hujše prometne nesreče. V trčenju sta bila udeležena motorist in kolesar, kolesar je na kraju nesreče umrl.

Na kraj nesreče so prišli tudi reševalec motorist, Prehospitalna enota Obala in reševalci Reševalne službe slovenske Istre, ki so motoristu nudili prvo pomoč in imobilizacijo ter ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.

Koprski gasilci pa so kraj zavarovali, postavili naletno in požarno zavarovanje ter izklopili vire napajanja na motorju, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Ogled kraja še poteka, prav tako zbiranje obvestil o poteku prometne nesreče, so sporočili s policijske uprave Koper. Vse morebitne priče nesreče prosijo, da čim prej pokličejo 113 ali drugo najbližjo policijsko enoto in policistom pomagajo pri razjasnitvi okoliščin.