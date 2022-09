V vinogradu umrl traktorist

V naselju Vojsko v občini Kozje je malo pred sedmo uro zjutraj umrl traktorist. Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, se je prevrnil traktor v vinogradu, voznik je pri tem padel s traktorja, obležal na bližnji poti ter na kraju umrl.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Podsreda so kraj dogodka zavarovali, stabilizirali traktor, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekajoče tekočine ter nudili pomoč policiji, reševalcem nujne medicinske pomoči in pogrebni službi, so še zapisali na Upravi za zaščito in reševanje.