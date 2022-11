Vozila preblizu robu in trčila v kolesarja

S Policijske uprave Novo mesto so poročali o dveh tragičnih nesrečah, ki sta se zgodili med podaljšanim prazničnim koncem tedna. Življenji sta v njih izgubila kolesar in pešec, ki je prečkal železniške tire. Tudi sicer je bilo na območju PU Novo mesto več nesreč.

Tragedija se je na praznični torek malo po 16. uri zgodila na regionalni cesti med Srebrničami in Potokom. V nesreči je zaradi hudih poškodb umrl 53-letni kolesar.

»Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 71-letna voznica peljala od Srebrnič proti Potoku. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčila v kolesarja, ki je pravilno peljal v isto smer ob desnem robu vozišča,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. »Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper povzročiteljico nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« je še pojasnila.

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto je letos v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi, v istem obdobju lani pa osem. Med žrtvami prometnih nesreč po besedah Alenke Drenik letos izstopajo ranljivejši udeleženci v prometu. Umrli so namreč trije pešci, kolesar, motorist in potnica na motorju ter voznik traktorja, voznik kombija in voznik osebnega avtomobila.

Policisti PP Sevnica pa so bili dan prej, okoli 9. ure, obveščeni, da so v bližini železniške postaje v Sevnici opazili moško truplo. »Policisti in kriminalisti so opravili ogled in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto pokojnega, 40-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Po prvih ugotovitvah je moški prečkal železniške tire v trenutku, ko je po tirih pripeljal vlak in trčil vanj,« je pojasnila Alenka Drenik.

Elementov kaznivega dejanja niso ugotovili, za pokojnega pa so odredili sanitarno obdukcijo. Policisti preiskavo okoliščin nadaljujejo.

Pod vplivom alkohola

Tudi sicer je bilo v teh dneh na območju PU Novo mesto precej prometnih nesreč, vmes pa je bil tudi alkohol. Tako so policiste v soboto po 19. uri obvestili o gorečem vozilu, ki je obstalo na voznem pasu na avtocesti pri Trebnjem, v smeri proti Ljubljani. Požar so gasilci omejili in pogasili, policisti pa so ugotovili, da je avtomobil vozil 60-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Vozilo je bilo neregistrirano in brez opravljenega tehničnega pregleda, z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznika so pridržali.

V noči na nedeljo so možje v modrem naleteli na prometno nesrečo pri Krmelju. Ugotovili so, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika in potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,94 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli in na pristojno tožilstvo podali ovadbo.

Krški policisti so bili v torek malo pred 13. uro obveščeni o padcu voznika električnega skiroja na območju naselja Srednje Pijavško. Ugotovili so, da je 56-letni moški zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad skirojem, padel in se poškodoval po glavi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Izkazalo se je, da je bil krivec nesreče tudi alkohol, saj je imel voznik v krvi skoraj 2,50 promila alkohola.