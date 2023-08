Z bratom sta se za novo leto sprla, nato ga je še zabodel

V nadaljevanju preberite:

Na krškem okrožnem sodišču bi se včeraj moral začeti predobravnavni narok zaradi poskusa uboja, ki naj bi ga na prvi letošnji dan, okoli druge ure zjutraj, na škodo svojega brata zagrešil 45-letni Andrej Hode. A se to ni zgodilo, saj je tožilec Bogdan Matjašič na začetku sodnici Cvetki Ogorevc Sotelšek sporočil, da so tik pred narokom na tožilstvu med njim in obtoženim, ki ga zagovarja odvetnik Matjaž Medle, potekala pogajanja o priznanju krivde. A da do sklenitve sporazuma (še) ni prišlo.