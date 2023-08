Iz čiste objestnosti je izvlekel nož in ga zabodel

V nadaljevanju preberite:

Ker je 17. julija 2021 ponoči v Portorožu med prepirom z nožem na preklop dvakrat zabodel makedonskega državljana Zdravka G., je bil 29-letni nizozemski državljan Anthonie Johannes Brian Boerkamp na okrožnem sodišču v Kopru obsojen na štiri leta in pol zapora. A so mu kazen zaradi poskusa uboja zdaj zvišali za slabo leto.

»Med prepirom je vzel nož in me zabodel. Nisem čutil vbodov,« je na sojenju Nizozemcu, ki je predlani poleti delal v lucijskem lunaparku, povedal 32-letnik, ki ima začasno bivanje prijavljeno v Luciji. Zgodilo se je na portoroški promenadi v bližini lokala Pergola. Po prepričanju tožilstva je Boerkamp brez kakšnega posebnega razloga napadel Zdravka G. Ta je Nizozemca v angleščini vprašal le: »Kje je tvoj jebeni problem«, nato pa sta se začela prerivati in Boerkamp je izvlekel nož ter Zdravka G. torej dvakrat zabodel.