Za nekdanjega ravnatelja skoraj štiri leta zapora

Na kranjskem okrožnem sodišču je danes za zaprtimi vrati potekal narok za izrek kazenske sankcije nekdanjemu ravnatelju ene izmed jeseniških šol za spolni napad na desetletno deklico in za neupravičeno slikovno snemanje. Obtoženi je že decembra priznal očitke, danes pa mu je sodišče izreklo kazen treh let in 10 mesecev zapora.

Nekdanji ravnatelj, učitelj športne vzgoje in športni trener se je lani poleti znašel v preiskavi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnice. Spolno naj bi napadel desetletno hčerko svoje takratne partnerice. Tožilstvo pa mu je poleg kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let očitalo tudi storitev dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja.

Kot je decembra lani poročal Dnevnik, je obtoženi očitke tožilstva na predobravnavnem naroku priznal, tožilstvo pa je zanj predlagalo izrek treh let in desetih mesecev zaporne kazni. Obramba si je prizadevala za nižjo kazen, tako je na današnjem naroku za izrek kazenske sankcije potekalo zaslišanje nekaterih prič.

Po zaključku zaslišanj je sodnik Uroš Ferjan sledil predlogu vodje okrožnega državnega tožilstva v Kranju Marije Marinke Jeraj in obtoženemu dosodil tri leta zaporne kazni za spolni napad in po šest mesecev za vsakega izmed dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja. Nato je obtoženemu izrekel enotno zaporno kazen treh let in 10 mesecev zapora.

Sodba še ni pravnomočna. Ali se bo obramba nanjo pritožila, še ni jasno, saj zagovornik obtoženega, ki se izreka kazni ni udeležil, sodbe ni želel komentirati. Tožilka pa je z izrečeno kaznijo zadovoljna.