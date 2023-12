Za paket hočejo dodatno plačilo

V nadaljevanju preberite:

Pred novim letom se je naša bralka odločila za nakup po spletu. Prvi paket je dobila pred božičnimi prazniki, in ko je že pričakovala drugega, tega ni bilo v predvidenem terminu. Je pa po elektronski pošti dobila sporočilo Pošte Slovenija (PS), da je njen paket prispel na lokalno pošto, a da jo obveščajo, da je pošiljatelj navedel napačen naslov. Zato so zapisali povezavo, kjer naj popravi svoj naslov in plača 1,69 evra pristojbine za ponovni poskus dostave.