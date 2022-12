V nadaljevanju preberite:

Prihodnji ponedeljek naj bi četverica mladeničev, ki naj bi do smrti pretepli 77-letnega Stanislava Knaflja, izvedela, kakšna usoda jih čaka po desetih mesecih sojenja. Tožilka Petra Vugrinec je prepričana, da so prav oni 18. marca 2021 Knaflja pred njegovim domom sredi gozda v Zgornjih Duplicah pri Grosupljem močno pretepli, nato pa ga zvezali in ga ves dan pustili tam ležati v neznosnih mukah.