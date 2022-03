Zaradi napake CSD ostal brez otroka

V nadaljevanju preberite:

Bogomil Počkaj je med delom na Kitajskem tam spoznal svojo kasnejšo soprogo, s katero sta se pred desetimi leti poročila in leta 2014 dobila hčer. Ko so se preselili v Slovenijo, so izbruhnila nesoglasja, žena pa je otroka brez soglasja očeta odpeljala iz države. Zaradi tega je ta tožil državo in CSD in bil delno uspešen.

Prvič je žena poskušala odpeljati otroka oktobra 2016, drugič pa tri dni pred božičem istega leta, ko je posredovala policija in poklicala dežurno socialno delavko. »Ta je, ne da bi znala angleško ali kitajsko, z njegovo ženo opravila pogovor in ocenila, da je v dobrobit otroka, da se ju namesti v varno hišo,« so Počkajeve očitke navedli v sodbi.

Žena je pohitela, otroku uredila kitajski potni list in še preden je Počkaju sploh uspelo sprožiti postopke, na prelomu v leto 2017 odletela na Kitajsko – pred tem pa je Počkaja obvestila, da ji lahko ukine slovenski telefon, ker ga ne bo več potrebovala.

Preden je tožba zoper CSD prišla na vrsto na koprskem okrožnem sodišču, je svoje mnenje že kmalu po dogodku posredoval Varuh človekovih pravic RS (VČP). Ta je ugotovil, da je pristojni CSD Ilirska Bistrica kršil pravice do starševstva, do spoštovanja družinskega življenja staršev in otrok, pa tudi načelo otrokove največje koristi. »Kljub jasnim znakom, da mati namerava samovoljno poseči v pravice očeta in otroka, ni bil izveden niti poskus preprečitve dejanja,« so zapisali.