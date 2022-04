Zaradi redkih kovin vse več kraj katalizatorjev

Ob vse večjem pomanjkanju redkih kovin na trgu preprodajalci, kot kaže, iščejo nove vire za njihovo pridobivanje. Med njimi so se tako znašli tudi katalizatorji v avtomobilih, zaradi česar je v zadnjem letu marsikateri lastnik, ki je vozilo parkiral na prosto dostopnem parkirišču, čez noč ostal brez tega dela.

V neki družbi so prijatelji ugotovili, da so tatovi v razmeroma kratkem obdobju na kar treh njihovih avtomobilih ukradli katalizator. V prvem primeru se je to zgodilo na parkirišču pred bloki na ljubljanskih Fužinah, v drugem na parkirišču v Šmartnem pri Ljubljani in v tretjem v Rožni dolini, prav tako v prestolnici; vsa tri vozila so bila starejša, kar pomeni, da tudi katalizator ni bil nov. Nato so slišali še za nekatere druge podobne primere. Kaj se torej dogaja?

Na policiji pojasnjujejo, da tatvine katalizatorjev zaznavajo tudi drugod po Sloveniji. Na podlagi operativnega spremljanja tatvin na mesec v povprečju obravnavajo od pet do deset primerov tatvin katalizatorjev na območju celotne države, največ takih primerov pa prav na območju mesta Ljubljana, in sicer na večjih parkiriščih. Število tovrstnih primerov niha, tako da so tudi meseci, ko ne zaznajo nobene tatvine katalizatorja. Seveda pa je pri tem treba poudariti, da o tem ne vodijo posebne statistike in da lastniki nujno ne prijavijo vseh primerov.

Vlomi v trgovine

Na policiji dodajajo, da so prav tako obravnavali vlome v prodajalne z avtodeli in avtomehanične delavnice, kjer si storilci poleg vseh drugih rezervnih delov in orodja protipravno prilastijo tudi katalizatorje. »Materialna škoda, ki nastane s tatvino katalizatorja, je v povprečju od 200 do 1000 evrov, odvisno od modela vozila,« pravijo na policiji.

Kot pojasnjujejo, v Evropski uniji ugotavljajo dva razloga za tatvine katalizatorjev. Prvi je nadaljnja prodaja kot odpadka z namenom reciklaže plemenitih kovin, predvsem platine in paladija v katalizatorjih. Drugi razlog pa je tatvina z namenom ponovne uporabe na vozilu, ki ima okvaro katalizatorja in potrebuje menjavo, cene originalnih novih katalizatorjev namreč dosegajo tudi 1000 evrov in več.

Organizirani kriminal

Na policiji opozarjajo, da veliko storilcev tovrstnih kaznivih dejanj pripada mobilnim organiziranim združbam, ki potujejo po EU in izvajajo tatvine v večjih mestih ob avtocestah, zaznavajo pa tudi domače storilce teh dejanj: »Kriminalne skupine izvedejo tatvino ponoči iz večjega števila avtomobilov.«

Da iz avtomobilov kradejo katalizatorje, nam je potrdil tudi Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra AMZS: »To je razmeroma hitro mogoče storiti pri nekaterih modelih, kjer je katalizator fizično lažje dostopen, pri drugih, kjer je bolj skrit, pač ne. Avtomobil nepridipravi malce dvignejo in katalizator s pripravo za žaganje cevi precej hitro odstranijo iz izpušnega sistema. Namen tega početja ni, da bi katalizator prodali naprej kot sestavni oziroma nadomestni del, temveč tatove zanima platina, ki je sestavni del samega katalizatorja in se v njem uporablja kot katalitična snov. To naprej prodajo kot surovino.«

V zavarovalnicah Sava in Triglav ne opažajo več prijav škode zaradi kraje katalizatorja v avtomobilih. V obeh zavarovalnicah pa pojasnjujejo, da je treba imeti za uveljavljanje takšne škode sklenjeno ustrezno kritje pri kasko zavarovanju.