Žrtev je napadalca opisala kot psihopata

Okoli pol druge ure zjutraj 7. januarja so celjski kriminalisti obravnavali poskus umora v Savinjski ulici v Celju. Zagrešil naj bi ga Laščan Ivan Rajević, zobozdravnik, ki je le nekaj mesecev pred tem odslužil štiriletno zaporno kazen zaradi poskusa uboja nekdanje žene. Tistega jutra pa se je spravil prav tako na nekdanjo partnerko in jo, tako mu očita tožilstvo, poskušal umoriti z 12,5-centimetrskim nožem, s katerim ji je prebodel trebušno steno in poškodoval jetra ter ledvice. Le zaradi pravočasne medicinske pomoči ni umrla.