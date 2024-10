Zrušila se je tretjina strehe športne dvorane, na srečo brez poškodovanih

»Danes, okrog 15.45, smo bili obveščeni o tem, da se je porušil del strehe objekta v Mariboru, pri tem pa se po doslej znanih informacijah nihče ni poškodoval,« so popoldan sporočili s Policijske uprave Maribor. Po prvih, nestrokovnih ocenah je nastala visoka materialna škoda v višini 500.000 evrov, so dodali.

Portal časnika Večer poroča, da se je vdrla tretjina 1600 kvadratnih metrov velike strehe v Športni dvorani Vrbanska. K sreči ravno v polurnem terminu, ko je bla dvorana, ki je sicer zasedena od jutra do večera, prazna.

FOTO: Sašo Bizjak/Večer

»Blizu so bili osnovnošolci, ampak na srečo ne tam, kjer se je zrušil strop,« je za ta portal povedal ravnatelj Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška dr. Samo Repolusk. Športna dvorana je namreč del kompleksa Zavoda Antona Martina Slomška.

»Pa če verjame človek v čudeže ali ne, to je čudež, da ni nihče poškodovan in da nikogar ni bilo takrat pod tem delom, ki se je zrušil, kar je najbolj pomembno,« je poudaril.

Kot navajajo, se je zrušil tako velik del strehe, da je ne morejo zakriti niti s ponjavo, da bi zaščitili notranjost pred dežjem.

FOTO: Sašo Bizjak/Večer

Policisti so kraj dogodka zavarovali in bodo, ko bodo to omogočale razmere, opravili ogled kraja, trenutno pa intenzivno zbirajo obvestila ter nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka.