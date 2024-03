V nadaljevanju preberite:

Prihodnji ponedeljek se bodo začela volilna opravila za volitve EU, ki so razpisane za 9. junij. Državna volilna komisija ima le še nekaj dni časa, da reši zaplet po odstopu tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij z območja Ljubljane. Stranke svojih list večinoma še niso razkrile, za nov mandat se bosta potegovala Ljudmila Novak (NSi/EPP) in Matjaž Nemec (SD/S&D), ki pojasnjujeta, kaj pomeni biti evropski poslanec iz Slovenije.

»Najprej te mora stranka uvrstiti na ustrezno mesto. Ampak pri evropskih volitvah so močno prisotni tudi preferenčni glasovi, kar so slovenski državljani že ugotovili. S preferenčnimi glasovi se vrstni red izvoljenih poslancev lahko spremeni,« na vprašanje, kaj je ključno za uspeh na evropskih volitvah v Sloveniji, odgovarja evropska poslanka NSi Ljudmila Novak.

»Biti evropski poslanec pomeni, da si večino časa oddaljen od doma, da si ob ponedeljkih in četrtkih veliko ur na poti. Za vse druge stvari nam je omogočeno po načelu, da smo evropski poslanci, ne glede na to, od kod prihajamo, postavljeni v enakovreden položaj. Imamo enake pogoje dela, imamo svojo ekipo ljudi, tako v Sloveniji kot v Bruslju, ki nam pomaga, da se prebijemo skozi obsežno gradivo,« odgovarja na vprašanje, kako poteka delo evropskega poslanca, Matjaž Nemec.