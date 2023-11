Socialisti iščejo kažipot do volivcev

V nadaljevanju preberite:

Stanovanjske težave, predvsem mladih, in podnebna kriza so teme, ki bodo za evropske socialiste najpomembnejše v prihajajoči volilni tekmi. Na kongresu v Malagi na španski Sončni obali (Costa del Sol) so začeli kovati strategijo za junijske evropske volitve.

Na tematske poudarke prihodnjega mandata v EU in razmerje sil v Bruslju bo vplival razplet volitev. Ali bo tradicionalna neuradna naveza proevropske trojice obstala, je negotovo. V EPP se že spogledujejo s strankami bolj trde desnice. Udarec za socialiste je bil tudi torkov odstop portugalskega premiera Antónia Coste.