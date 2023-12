Nasip bodo začeli popravljati prihodnji teden

Predstavniki Civilne iniciative Ločica-Breg v občini Polzela so bili po današnjem delovnem sestanku s pristojnimi za obnovo in vode ter županom Jožetom Kužnikom zadovoljni, saj so slišali konkretne roke, do kdaj bodo posamezni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti izvedeni. Na celovito rešitev bo treba sicer počakati še nekaj let. V občini Polzela je bilo poplavljenih 341 objektov, sedmim družinam bodo morali poiskati drugo lokacijo.

Direktorica Direkcije RS za vode Neža Kodre je po sestanku dejala, da so na štirikilometrskem območju v občini Polzela že odstranili ogromne količine nanesenega materiala, še vedno pa vzpostavljajo pretočnost Savinje: »Naslednji teden bomo začeli odpravljati poškodbe na nasipu in nivelacijo ponižanih delov. Danes je bil sprejet dogovor, da bomo to izvedli najpozneje do januarja prihodnje leto.« Dodala je, da hitijo, ker morajo biti struge ob dežju pretočne, »odpravljene največje poškodbe in vzpostavljenih kar nekaj začasnih nasipov oziroma objektov za zaščito, da bosta gospodarstvo in prebivalstvo v obdobju čakanja na dolgoročne rešitve lažje preživela noči in dneve«.

Sledili bodo dolgoročni ukrepi, zanje je ključen državni prostorski načrt (DPN) Ločica-Letuš. Sporazum z občinami za izvedbo DPN je bil sklenjen že marca 2022, projekt bodo izvajali v načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija in mora biti izveden do sredine leta 2026. Član sveta za obnovo Rok Fazarinc je dejal, da projektanti po avgustovski ujmi iščejo rešitve tudi za take dogodke: »Zato je bilo treba projekt spremeniti, aktivirati oziroma pridobiti dodatne razlivne površine, ker karkoli bi dodatno zapirali, bi poslabšali razmere dolvodno.« Neža Kodre je dodala, da ukrepi v okviru tega DPN predvidevajo »razširitev struge, rekonstrukcijo nasipov, na nekaterih območjih verjetno zvišanje nasipov in razlivanje oziroma vzpostavitev razlivnih površin na tem območju«. Napovedala je, da bo projektna dokumentacija končana do marca oziroma aprila.

Ni zemljišč za poplavljene

Kodretova je še dejala, da pripravljajo zasnove rešitev za celotno porečje Savinje: »Glavni vir financiranja vidimo skozi kohezijsko perspektivo, ki se bo končala leta 2028, ta DPN mora biti torej sprejet leta 2026.« DPN za zaščito Spodnje Savinjske doline, ki obsega več suhih zadrževalnikov in ki so mu nasprotovali predvsem kmetje, so po navedbah Kodretove že revidirali na podlagi avgustovske ujme: »Pričakujem, da bo še letos ali najpozneje januarja v gradivu za vlado, da se bo s to rešitvijo nadaljevalo in v čim krajšem možnem času sprejelo.« Kakšne bodo rešitve, še ni želela povedati: »Projektna skupina mora uskladiti rešitve, sestali se bodo prihodnji teden.«

V civilni iniciativi so po navedbah predstavnika Dejana Tamšeta zadovoljni: »Sestanka se je udeležila eminenca, vsi, ki na tem področju največ pomenijo in imajo vse vajeti v rokah. Do zdaj smo dihali za ovratnik občini, zdaj pa tudi državi. Dobili smo datume, do katerih naj bi bile nekatere stvari rešene, sanirane.« S sestankom je bil zadovoljen tudi župan Jože Kužnik, ki je dejal, da so imeli v občini za 47 milijonov evrov škode, poleg 341 poplavljenih objektov bodo morali izseliti sedem družin. Rešitev zanje še nimajo, saj primernih zemljišč ni oziroma gre za najboljša kmetijska zemljišča.