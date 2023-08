Pri Otiškem Vrhu odprli montažni most, v Dravograd prvi vlak po ujmi

Skoraj tri tedne po tem, ko je narasla Mislinja uničila most na glavni cesti Dravograd - Slovenj Gradec pri Otiškem Vrhu, so nekaj po 15. uri danes tam za dvosmerni promet odprli montažni most. Zadovoljstvo, da se po ujmi vzpostavlja prevoznost po državi, je izrazil državni sekretar Andrej Rajh in napovedal tudi nadaljnje projekte za Koroško.

Ministrstvo za infrastrukturo je takoj po ujmi po besedah državnega sekretarja na tem ministrstvu Andreja Rajha sprejelo tri ključne ukrepe, in sicer so to vzpostavitev prevoznosti, povrnitev uničene ceste infrastrukture v prvotno stanje in gradnja nove infrastrukture.

»Z veseljem lahko ugotavljam, da se prevoznost vzpostavlja po vsej državi,« je ob sprostitvi prometa čez novi montažni most ob porušenem starem na glavni cesti med Dravogradom in Slovenj Gradcem dejal Rajh. S tem se odpira transportna pot za gospodarstvo, prebivalce oz. tudi šolarje ob bližajočem se novem šolskem letu, je dejal.

Veselje ob odprtju montažnega mostu je izrazil tudi župan občine Dravograd Anton Preksavec in se zahvalil vsem, ki so se potrudili za tako hitro postavitev mostu. Z njim se, kot je dejal, ne samo Dravograd, ampak tudi Mežiška dolina in velik del Dravske doline odpirajo proti Slovenj Gradcu, avtocestnemu križu in Ljubljani.

Že pred dnevi je bilo vse pripravljeno za montažo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ta most je nekako pokazal tudi nujnost in pomembnost tretje razvojne osi, saj smo zaradi tega podrtega mostu dejansko Korošci ostali odrezani od avtocestnega križa, naše gospodarstvo je moralo uporabljati obvoze preko Maribora, kar je pomenilo enormne stroške. Zato je projekt tretje razvojne osi resnično vitalnega pomena,« je poudaril župan.

Da je lahko vzdrževalec državnih cest na Koroškem, to je Voc Celje, ob porušenem mostu čez Mislinjo pri Otiškem Vrhu postavil montažni most, so zemljišča za potrebno ureditev dovoznega vozišča začasno prispevali lastniki nekdanje tovarne ivernih plošč, podjetje Hancman in del tudi občina, je povedal župan. Most nima omejitev glede nosilnosti, prav tako ga lahko uporabljajo tudi kolesarji in pešci, čeprav župan osebno pešcem svetuje, da ga uporabljajo le v nujnih primerih.

Še so vidne naplavine, ki grozijo mostovom z vmesnimi stebri. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S sprostitvijo prometa čez montažni most so zaprli začasni obvoz skozi poslovno cono pri Monterju, kjer morajo zdaj po županovih besedah dokončati ureditev cone, državo pa so že zaprosili za zamik roka izgradnje s konca septembra do konca letošnjega leta.

Tudi železnico popravljajo

Medtem se vzpostavlja tudi železniški potniški promet proti Koroški. Po koroški železniški progi so iz smeri Maribora doslej vlaki vozili samo do Podvelke, danes popoldne pa prvi potniški vlak pričakujejo tudi do Dravograda. »Vzpostavitev prevoznosti proge do Prevalj je predvidena do ponedeljka, 4. septembra,« je napovedal Rajh. Glede prevoznosti po železnici naprej proti Avstriji pa je dejal, da je to trenutno nekoliko oteženo zaradi plazu tam, kjer naj bi sanacija trajala nekoliko dlje.

Glede novih infrastrukturnih projektov pa je Rajh dejal, da pripravljajo nabor projektov, ki so že pripravljeni na izvedbo. Konkretno jih ni navedel, je pa povedal, da je med njimi tudi »projekt Mežica - Črna«.

Rajh je danes napovedal še, da se bo v kratkem vzpostavila prevoznost na območju Domžal, sledi tudi vzpostavitev prevoznosti mosta v Beričevem do konca avgusta in na območju Kamnika v začetku septembra. Glede Luč, kjer je hudournik odnesel cesto, pa je dejal, da dela potekajo po načrtih.