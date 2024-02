Šefic danes in jutri v Braslovčah o preselitvah

Vodjo vladne službe za obnovo in državnega sekretarja Boštjana Šefica z ekipo verjetno čakata najtežja dneva individualnih pogovorov do zdaj. S sodelavci prihaja v Braslovče, kjer je na seznamu največ objektov za preselitev, vsi z območja Letuša. Letušani so v soboto že protestirali, ker rešitev več kot pol leta po poplavi ni. Šefic je včeraj dejal, da vse poteka tako, kot je načrtovano.

V občini Braslovče je za zdaj na seznamu 137 objektov za preselitev, vsi so na območju Letuša. Del Letuške gmajne sodi tudi v občino Šmartno ob Paki, kjer je za preselitev predvidenih še 31 objektov. Da se bo ta del selil, je braslovški župan Tomaž Žohar ljudem prvič povedal že nekaj dni po poplavi, ob obisku vlade v savinjski regiji je to povedal tudi premier Robert Golob, ki si je z županom ogledal tudi lokacijo v Rakovljah, kamor naj bi ljudi selili. Da območje v Letušu ni več varno za bivanje, je povedal tudi Rok Fazarinc, član sveta za obnovo.

Pričakovanja ljudi so bila velika. Mnogi si hiš niso obnovili oziroma le toliko, da v njih še vedno bivajo. Pol leta po poplavi se ni zgodilo še nič, ker so njihove hiše na seznamu za preselitev, tudi niso dobili nobenega predplačila. V soboto je več kot sto Letušanov protestiralo. Kot je takrat povedal predsednik krajevnega odbora Letuš Tomaž Pevec, nekateri še vedno ne morejo v svoje hiše, povzroča se velika škoda, hkrati pa se ljudje bojijo vsakega dežja: »Skozi zemljo voda ne pronica več, ker so tla zamuljena. Prav norčujejo se iz varnosti in življenj ljudi.«

Da gre vse absolutno prepočasi in da sploh ni pravne podlage za reševanje poplavne varnosti, je prejšnji teden premieru pisal tudi župan Žohar. V petek, ko so imeli župani sestanek z ministrom za naravne vire in prostor, pa je Žohar ponovil: »Dejstvo je, da je od ujme minilo šest mesecev in da je nujno treba preiti od besed k dejanjem. Naši ljudje absolutno nimajo ustreznih rešitev ali odgovorov, kako bomo reševali njihova življenja, njihovo premoženje, jih varovali pred poplavami, ki gotovo prihajajo.«

Prvi paket mnenj izdelan

Državni sekretar Boštjan Šefic se je pred današnjim srečanjem v Braslovčah odzval na sobotni protest in povedal, da »vsi postopki, ki so predvideni v zvezi z nadomestnimi gradnjami, potekajo popolnoma v skladu z vsemi načrti. Prvi paket strokovnih mnenj je že izdelan in poslan svetu za obnovo, da ga preveri, pregleda, potrdi.« Nato bodo strokovna mnenja javno razgrnili, nanje bodo lahko vsi dali pripombe, sledili bodo strokovni in postopkovni odgovori, šele nato bodo ljudje prejeli sklepe in bodo sledile cenitve. Šefic je dodal, da pripravljajo tudi že drugi sveženj strokovnih mnenj. Kateri objekti so v prvem paketu mnenj, ni znano.

Šefic je napovedal, da bodo danes in jutri pogovori potekali tako kot v drugih občinah. Zaveda se, da bodo mnenja verjetno bolj različna. V Braslovčah bi namreč nekateri hiše zapustili že avgusta, če bi lahko, nekateri pa nočejo o tem nič slišati. »Na podlagi teh pogovorov bomo dobili realnejšo sliko, kdo se ne strinja, kdo ima pomisleke, kdo je odločen, da je to prava pot in bomo lažje načrtovali,« je dejal Šefic. O zahtevanih pravnih podlagah pa je dejal, da te vsekakor so v interventnem zakonu in zakonu o obnovi.