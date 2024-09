Arso zaradi neviht za jugozahod države izdal oranžno opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti neviht za jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo, za druge dele države pa rumenega. Oranžno opozorilo velja do polnoči, rumeno se za vso državo nadaljuje tudi v petek. Zlasti na jugozahodu Slovenije so napovedani dolgotrajni in močni nalivi.

Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bodo spremljali okrepljen veter in krajevni nalivi, so napovedali na Arsu.

Padavine so že zajele nekatere dele Primorske, po poročanju uprave za zaščito in reševanje je morje poplavilo v Piranu in Izoli.

Popoldne se bo po napovedih Arsa postopoma povsod pooblačilo. Plohe in nevihte se bodo iz zahodnih krajev širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 24 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale. Do jutra bo burja postopno ponehala.

V petek bo spremenljivo oblačno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo plohe in kakšna nevihta.