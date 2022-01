Biolog Boris Kryštufek: Ljudje smo hudiči na zemlji

V nadaljevanju preberite:

Anja Intihar se je z Borisom Kryštufkom pogovarjala o tem, zakaj ga navdušujejo mali sesalci, katera žival je najbolj škodljiva za planet, o tem, zakaj je medved postal politična tema, o slonih, ki so nekoč živeli na Siciliji, pa o tem, zakaj so lovci pomembni in zakaj so avtomobilska stekla ponoči čista. V prirodoslovnem muzeju ga je fotografiral Leon Vidic.