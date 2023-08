Drvimo brez zavor, brez ukrepov bomo trdo pristali

V nadaljevanju preberite:

Svet bo do danes, 2. avgusta, porabil vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu. »Če kdo misli, da ta neurja, ki grozijo tudi danes, niso povezana s tem, živi na nekem drugem planetu,« je dejal nekdanji komisar za okolje Janez Potočnik in dodal, da je zdaj resnično ključno, da začnemo ukrepati.

»To ni znak za obup, to je signal, da je čas za ukrepanje,« je dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Opozoril je, da bo največ dela pri osebnih prevozih in porabi kuriv v gospodinjstvih, zato pa bodo ukrepi morali biti celostni in segati od prometnega načrtovanja in podpore alternativnim gorivom do preprostejšega umeščanja obnovljivih virov v prostor, kar podpirajo z zakonodajo.