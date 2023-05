V vodi puščamo prstne odtise

»Že dvajset let se trudimo skupaj s čistilnimi napravami, ki podpirajo naše raziskave, pokazati, da odpadna voda ni nekoristen odpadek,« pravi prof. dr. Ester Heath z Inštituta Jožef Stefan (IJS). V njej se namreč skrivajo zanimivi podatki, pomembni za preučevanje tako navad populacije kot stanja okolja, hkrati pa jo lahko znova uporabimo.

Odpadne vode so lahko zelo zgovorne. Povedo na primer, kateri virusi krožijo v okolju, kakšna zdravila jemljemo ali pa koliko prepovedanih drog zaužijemo. »Neprečiščena odpadna voda predstavlja prstni odtis aktivnosti in zdravja populacije, ki živi ali dela na prispevnem območju čistilne naprave, oziroma zapis vsega, kar je ta populacija zaužila in čemur je bila izpostavljena, denimo onesnaževalom, virusom ali bakterijam. Tako ponuja možnosti različnih raziskav na to temo,« poudarja vodja skupine za organsko analizo na odseku za znanosti o okolju IJS prof. dr. Ester Heath, ki je lani za vrhunske dosežke pri uporabi organske analize na področju okolja, hrane in zdravja prejela Zoisovo nagrado. »Pomembno pa je, da smo previdni pri ocenah o uporabi drog, pridobljenih z analizo odpadnih vod, in se zavedamo, da so te primerne predvsem za spremljanje časovnih in prostorskih trendov, ne pa za absolutno oceno. Pomembno je tudi, da tako pridobljene podatke primerjamo oziroma dopolnjujemo s podatki, pridobljenimi s klasičnimi pristopi, kot so vprašalniki, število izdanih receptov, prodaja kemikalij, bolnišnični in kriminalistični izpisi,« opozarja raziskovalka.

V skupini za organsko analizo na IJS preučujejo vsebnost različnih spojin v odpadnih vodah tako na vtoku kot iztoku iz čistilnih naprav, pa tudi v površinskih in podzemnih vodah. FOTO: Blaž Samec

Kot dodajata z doktorandko Tajo Verovšek, ki preučuje uporabo dovoljenih in prepovedanih drog, je »epidemiologija na podlagi analize odpadnih vod v primerjavi s klasičnimi pristopi pridobivanja podatkov o uporabi drog hiter, objektiven in neinvaziven pristop, s katerim lahko pridobimo podatke o časovnih in prostorskih trendih uporabe drog v skoraj realnem času. Zato se pristop na mednarodni ravni uporablja kot pomemben komplementarni vir podatkov. Podpira ga tudi Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.«

V skupini za organsko analizo preučujejo vsebnost različnih spojin v odpadnih vodah tako na vtoku kot iztoku iz čistilnih naprav, pa tudi v površinskih in podzemnih vodah, pravi dr. Heath. V vodi iščejo ostanke dovoljenih in prepovedanih drog, zdravilnih učinkovin, kot so nesteroidne protivnetne učinkovine, citostatiki, hormoni, psihoaktivne učinkovine, potem sredstev za osebno nego, na primer antimikrobnih sredstev in parabenov, ter industrijskih kemikalij, kot so bisfenol A (BPA) in njegove alternative, ki se uporabljajo za izdelavo plastike, in polifluorirane alkilne snovi (PFAS). »Med epidemijo koronavirusne bolezni so princip epidemiologije odpadnih vod, ki temelji na analizi neprečiščene odpadne vode, uporabili tudi za oceno razširjenosti te bolezni. V Sloveniji so to izvajali raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo,« pojasnjuje prof. dr. Heath.

Naštete snovi spadajo med tako imenovana novodobna organska onesnaževala ali kemikalije, ki vzbujajo zaskrbljenost (besedna zveza izvira iz angleške chemicals of emerging concern ali krajše CEC). Kot pojasnjuje dr. Ester Heath, so to snovi, ki niso nujno nove v okolju, kot bi sklepali iz imena, lahko so v okolju že dlje časa, vendar do zdaj njihove razširjenosti ter vpliva na okolje in okoljske organizme nismo dobro poznali. »Načeloma morajo to biti stabilne spojine, ki so v okolju v dovolj visokih koncentracijah, da imajo potencialne škodljive učinke na okoljske organizme. Tovrstne raziskave, točneje o prisotnosti ostankov CEC v različnih okoljskih matrikah in njihovih učinkih, izvajamo že več kot dvajset let v skupini za organsko analizo.«

Ponovna uporaba odpadnih vod

Zaradi vsebnosti koristnih snovi se lahko prečiščena odpadna voda in blato iz čistilnih naprav ponovno uporabita v kmetijstvu. Skupina se tako ukvarja z zelo široko problematiko, ki zajema aplikacijo organske analize na področju okolja, hrane in zdravja. Primer takšne aplikativne raziskave je nedavno pridobljena projektna naloga UPTAKE, ki jo financira ARRS, sofinancirajo pa končni uporabniki.

Prof. dr. Ester Heath raziskuje, kako organska onesnaževala krožijo v okolju in kako vplivajo nanj. FOTO: Blaž Samec

»V njej preučujemo ponovno uporabo vode in blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu, točneje, kako se v modelni rastlini porazdelijo onesnaževala. Za oceno tveganja, ki je posledica uporabe prečiščene odpadne vode za namakanje in stabiliziranega odpadnega blata za gnojenje, je treba poznati privzem mikroonesnaževal, ki so običajno v odpadni vodi oziroma blatu, to so ostanki pesticidov, zdravilnih učinkovin, industrijskih kemikalij in podobno. V projektni nalogi preučujemo privzem izbranih onesnaževal v testno rastlino, paradižnik Solanum lycopersicum L., v hidroponskih (gojeno v prečiščeni vodi) in lončnih poskusih (gnojeno z odpadnim blatom) ter lizimetrih (zalivano s prečiščeno vodo). Z vzorčenjem in analizo različnih rastlinskih tkiv bomo pridobili informacije o porazdelitvi in kopičenju teh spojin v rastlini ter vplivu na kakovost plodov. Prav tako bomo ocenili, kakšno je tveganje za zdravje ljudi pri tej alternativni kmetijski praksi,« opisuje dr. Heath raziskavo, ki je izrazito interdisciplinarna in povezuje raziskovalce z IJS, več fakultet Univerze v Ljubljani, biotehnične, zdravstvene in fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi končne uporabnike, to so komunalna podjetja oziroma čistilne naprave in občine.

»Izmenjava informacij in znanja med znanstveniki in končnimi uporabniki bo vodila k boljšemu poznavanju in boljši kmetijski praksi, kar bo posledično prispevalo k zmanjševanju pomanjkanja vode, izboljšanemu upravljanju vodnih virov, zmanjšanju potrebe po črpanju podzemne vode in povečanju regionalne kmetijske blaginje. Z rezultati projektne naloge bomo prispevali tudi k oblikovanju trenutno precej ohlapne evropske zakonodaje na področju ponovne uporabe odpadne vode in blata v kmetijstvu. Projektna naloga teče šele pol leta, upam pa, da bomo v kratkem lahko poročali o prvih izsledkih,« našteva Ester Heath.

Vpliv na okolje in ljudi

Običajno so organska onesnaževala, kot so ostanki zdravil, drog in drugih antropogenih snovi, ki so v odpadnih vodah, v nižjih koncentracijah tudi v površinskih vodah, razlagata dr. Heath in Taja Verovšek. »Čistilne naprave v osnovi namreč niso namenjene odstranjevanju tovrstnih onesnaževal, zato v nižjih koncentracijah pridejo v površinske vode. Koliko bodo različna organska onesnaževala prisotna v rekah ali morju, pa je odvisno od več dejavnikov, kot so količina onesnaževal v odpadni vodi, njihove fizikalno-kemijske lastnosti, konfiguracija čistilne naprave ter pretok reke, v katero se prečiščena odpadna voda izliva. Ta namreč vpliva na redčenje oziroma zmanjšanje njihove koncentracije v površinski vodi. V naših raziskavah smo pokazali, da so izbrana mikroonesnaževala, kot tudi imenujemo CEC, v rekah dolvodno od izlivov iztokov iz čistilnih naprav, in sicer v nizkih koncentracijah. Z oddaljenostjo od točke vstopa iztokov iz čistilnih naprav v reko pa koncentracije CEC še padajo.«

Raziskave o vplivih različnih organskih onesnaževal kažejo, da lahko škodljivo vplivajo na organizme različnih trofičnih nivojev, od mikrobov pa vse do vretenčarjev. »Kakšen učinek bomo zaznali, pa je odvisno tako od vrste organskega onesnaževala oziroma mešanice mikroonesnaževal v okolju in tarčnega organizma oziroma toksičnega učinka, ki ga spremljamo.« Sogovornica dodaja, da tovrstne raziskave izvajajo v sodelovanju s kolegi z NIB.

Že samo z odgovornim ravnanjem lahko vsak posameznik bistveno pripomore k zmanjšanju onesnažil v okolju, poudarja sogovornica. FOTO: Blaž Samec

Enoznačnega odgovora, kako velik problem so organska onesnaževala in katera so za organizme in navsezadnje tudi človeka najbolj nevarna, ni, poudarja prof. dr. Heath. »Opraviti imamo namreč z izredno velikim številom različnih organskih snovi, ki vstopajo v okolje na različne načine in v različnih količinah. Poleg tega se lahko med proizvodnjo ali predelavo oziroma kroženjem v okolju pretvorijo v presnovne ali transformacijske produkte, s čimer se še poveča število spojin v okolju. Različna organska onesnaževala imajo tudi različne fizikalno-kemijske lastnosti in seveda raznovrstne strupene učinke na posamezne organizme. Posplošeno lahko rečemo, da so za človeka nevarna onesnaževala, ki so genotoksična, in tista, ki delujejo kot motilci hormonov, za okoljske organizme pa predvsem druga. Poleg tega se moramo zavedati, da če govorimo samo o toksičnosti, gre za akuten trenutni učinek (npr. smrt živali), medtem ko genotoksične in spojine, ki povzročajo hormonske motnje, lahko dolgoročno vplivajo na populacijo tako okoljskih organizmov kot ljudi.«

Kot še poudarja raziskovalka, »gre pri okoljskih organizmih za kronično izpostavljenost številnim organskim snovem, četudi v sledovih, kjer moramo upoštevati sinergijske, antagonistične in aditivne učinki, ki pogosto niso zanemarljivi. Dodaja, da je ravno to njihova prva naloga: »Med organskimi snovmi, ki vstopajo v okolje, moramo izbrati oziroma obravnavati prednostno tiste, ki so strupene za organizme in za človeka že pri nižjih koncentracijah, tiste, ki so stabilne in se v naravi obdržijo dlje časa, in tiste, pri katerih so koncentracije tako visoke, da imajo lahko škodljive učinke na okoljske organizme«.

Naprednejše čiščenje vode, omejitev vstopa škodljivih snovi v okolje

Ester Heath še pojasnjuje, da v želji po zmanjšanju (negativnih) učinkov na okolje preučujejo tudi možnost vključitve naprednih postopkov čiščenja odpadnih vod, to je vpeljave dodatne, četrte stopnje čiščenja, za učinkovitejše odstranjevanje mikroonesnaževal. »To sicer najverjetneje pomeni manjše obremenitve površinskih vod z mikroonesnaževali, pomeni pa tudi velike finančne vložke. Da bo to bržkone pot naprej, kaže lani začeta prenova direktive o čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki je trenutno v postopku revizije. Predvidene so redne nadzorne meritve cele vrste novodobnih onesnaževal, kot so zdravilne učinkovine antiepileptik karbamazepin, antidepresiv citalopram, nesteroidna protivnetna učinkovina diklofenak, zdravila za hipertenzijo, in sicer irbesartan in kandesartan, ter industrijske kemikalije, med temi korozijski inhibitor benzotriazol. Najmanj 80 odstotkov naj bi jih odstranili med postopkom čiščenja odpadnih vod. Odločitev, katero vrsto dodatne tehnologije čiščenja bodo izbrale čistilne naprave, bo slonela na že opravljenem obširnem raziskovalnem delu in bo odvisna od narave odpadne vode, ali je ta komunalna, industrijska ali bolnišnična. Poleg tega je predlagana večja odgovornost proizvajalcev farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov.«

Naslednja naloga je omejevanje ali prepoved uporabe snovi, za katere utemeljeno sumimo, da imajo negativne učinke na okoljske organizme in človeka v količinah, v katerih so v okolju. »Že večkrat se je izkazalo, da so za zaščito ljudi najbolj učinkoviti zakonodajni ukrepi. Šele pred tremi leti je bila na ravni EU sprejeta trajnostna strategija o kemikalijah, ki kot ključen preventivni ukrep za varovanje zdravja ljudi in okolja poudarja zagotavljanje takih načinov uporabe kemikalij, materialov in proizvodov, da so krožni po zasnovi. To pomeni, da se presoja varnosti kemikalije, materiala ali proizvoda ne konča tam, kjer se uporablja, ampak se predvidijo še poti razgradnje v okolju. Za proizvajalce in tudi porabnike je to precejšen izziv. Določenih materialov oziroma proizvodov, na primer takih, ki vsebujejo BPA ali PFAS, najbrž v prihodnosti ne bomo več uporabljali,« meni raziskovalka. Vsekakor pa je hkrati treba najti rešitve za kemikalije, ki so že v okolju. »Tak primer je ravno BPA, snov, ki jo med drugim uporabljajo za izdelavo izbrane plastike, tudi plastenk za pijačo in embalažo za hrano. Veliko študij nakazuje, da je BPA strupen že v zelo nizkih odmerkih. Varnost njegove uporabe v materialih v stiku z živili že vrsto let presoja evropska agencija za varnost hrane in dosedanje javne razprave kažejo na zelo nizke dovoljene meje vnosa, kar najbrž posledično pomeni prepoved njegove uporabe. Vendar sama prepoved prav tako ni prava rešitev, če nimamo primerne (varne) nadomestne spojine.«

Pomemben dejavnik čistejšega okolja pa je tudi vsak posameznik, še pravi dr. Heath. Že samo z odgovornim ravnanjem, na primer, da pravilno ločujemo odpadke in uporabljamo manj plastike za enkratno uporabo ali da zdravila s pretečenim rokom uporabe vrnemo v lekarno, bistveno pripomoremo k zmanjšanju onesnažil v okolju. Če s tovrstnimi odpadki ravnamo odgovorno, jih manj pride v odpadno vodo in nato v okolje oziroma vodne ekosisteme, kjer bi lahko neposredno vplivali na okoljske organizme in človeka.