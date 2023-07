Rumena pentlja postaja bolj zelena, a je nad njo še vedno črn oblak

Če je kolesarjenje najbolj zelena oblika transporta, pa tega ne moremo trditi za kolesarstvo kot šport. Ogromno prevoženih kilometrov, številni poleti in odvrženi odpadki so veliko breme za okolje, a se stvari tudi v kolesarstvu počasi premikajo na bolje. Na dirki po Franciji so od leta 2013 že uspeli količino izpustov zmanjšati za 40 odstotkov, še vedno pa karavana na rumeni pentlji proizvede več kot 200 tisoč ton izpustov škodljivih snovi v ozračje.

Kolesarstvo je neločljivo povezano z naravo, pogled na čudovito okolico je pomemben draž vsake dirke, predvsem pa je kolesarstvo šport na prostem in tako zelo na udaru podnebnih sprememb. Ko je leta 2019 na Touru plaz odnesel zaključek 19. etape in je skupno zmago po skrajšanem boju potrdil Egan Bernal, je novinar televizije ITV Gary Imlach takole povzel dirko: »Tour je dobil svojega prvega kolumbijskega zmagovalca, Egan Bernal je dobil dirko po Franciji, ki se bo v zgodovino zapisala kot prva, ki so jo podnebne spremembe resno prizadele.«

Preberite še:

- koliko ton škodljivih izpustov gre vsako leto v ozračje na Touru

- koliko milijonov izdelko odleti med gledalce iz sponzorske karavane

- kaj Tour dela, da bi postal bolj zelen

- koliko uradnih vozil je na dirki in koliko kilometrov prevozijo