Emisije v EU se po šestnajstmesečni rasti znižujejo

Toplogredne emisije v Evropski uniji so se začele julija zmanjševati, potem ko so rasle od poletja leta 2020, takrat zaradi okrevanja gospodarstva. Od februarja lani do junija letos so se emisije zviševale vsak mesec, tudi zaradi manjše proizvodnje jedrskih elektrarn in hidroelektrarn ter zaradi povečane porabe elektrike za hlajenje v vročinskih valovih. Pomanjkanje elektrike so proizvedle termoelektrarne na premog in plin. Tako se je energetska kriza povečala.