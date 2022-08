EU zaradi večje pridelave žit rahlja okoljske omejitve

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je za pomoč kmetijstvu zaradi posledic ruske agresije na Ukrajino in z njo povezanih sankcij proti Rusiji sprejela več ukrepov, med njimi je sveženj podpore v vrednosti 500 milijonov evrov. Na drugi strani je kmetijstvu dovolila začasni odmik od nekaterih okoljskih standardov, s čimer želi povečati proizvodnjo žit. A kritiki opozarjajo, da je to napačna rešitev, saj brez zdravega okolja ni mogoče zagotavljati prehranske varnosti. To dvoje bi moralo iti z roko v roki.