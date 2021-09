Ko kupiš dobro, ne najcenejše

V nadaljevanju preberite:

Zeleni prehod, učinkovita uporaba energije, trajnostni pristop, krožno gospodarstvo, to so vse teme, ki so visoko na agendi Evropske unije, vse pa vključujejo tudi javno naročanje. Prave rešitve bodo z visokimi odstotki nagrajene z evropskim denarjem, je na predstavitvi Borzena povedal Boštjan Ferk, ustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.



Spremembam in številnim novostim, ki jih prinaša uredba o zelenem javnem naročanju, se bodo morali prilagoditi tako v javnem kot zasebnem sektorju. Ne gre namreč zgolj za javne naložbe, v Sloveniji imamo priložnost, da več pozornosti namenimo neposrednemu konkuriranju na evropskih razpisih, pri čemer do zdaj nismo bili najuspešnejši. Ena od takih priložnosti so projekti evropske tehnične pomoči Elena, ki so 90-odstotno sofinancirani iz evropske blagajne in so dobra podlaga za pripravo kakovostnih projektov tudi na področju energije.