Narava je temelj razvoja, a za nekatere cokla

Na Zavodu za varstvo narave (Zrsvn) ugotavljajo, da k ohranjanju biotske raznovrstnosti ne moremo več pristopati le z ukrepi blaženja posledic, temveč predvsem z ukrepi renaturacij in trajnostne, ekstenzivne in sonaravne rabe naravnih virov. Letos bomo v Sloveniji že kmalu po koncu majskih okoljskih dni, 12. junija, porabili vse naravne vire, ki so nam na voljo in naprej živeli »na kredit» pri bodočih generacijah. Sodimo v skupino držav, ki ustvarjajo največji ekološki dolg.