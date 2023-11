Odbor evropskega parlamenta za zmanjšanje porabe najbolj nevarnih pesticidov

V nadaljevanju preberite:

Odbor evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) je prejšnji teden s tesno večino – 47 glasov za in 37 glasov proti – sprejeli mnenje k predlogu zakonodaje za zmanjšanje porabe pesticidov za 50 odstotkov do leta 2030.

Mnenje delno izboljšuje zakonski predlog evropske komisije in naznanja ambiciozno pogajalsko stališče evropskega parlamenta. A pred začetkom tristranskih pogajanj o končnem predlogu zakonodaje se mora do njega opredeliti še svet evropskih ministrov, ki mu je manj naklonjen.