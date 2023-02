Okoljevarstveniki v Italiji opozarjajo na zaostritev sušnih razmer

Italijo pesti huda suša, razmere pa bi se v prihodnjih mesecih lahko še dodatno zaostrile, je danes opozorila italijanska okoljska organizacija Legambiente. Za reševanje posledic suše se je obrnila na vlado in ji predstavila strategijo za vodo, s katero si prizadeva zmanjšati porabo vodnih virov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V italijanskih Alpah je v zadnjih mesecih zapadlo 53 odstotkov manj snega od povprečja. V porečju reke Pad se je količina padavin zmanjšala za 61 odstotkov, prizadet pa je bil tudi severni in osrednji del Apeninov - gorske verige, ki se razprostira v večjem delu Italije.

Reševanje rib iz reke Orchetto novembra 2022. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

To je zaskrbljujoče, saj je sneg pomemben vir vode spomladi in poleti. Pomanjkanje snega pa bo poslabšalo že tako težke razmere, saj sta huda suša in vročinski valovi, ki jih je Italija doživela poleti, močno prizadela italijanske vodne vire in povzročila velike težave v kmetijstvu.

Na Gardskem jezeru so zaradi hude suše avgusta lani nastali otočki. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

»Leto 2023 se je komaj začelo, a že kaže zaskrbljujoče znake glede ekstremnih podnebnih razmer,« je dejal generalni direktor Legambiente Giorgio Zampetti in v luči tega pozval k takojšnji omejitvi porabe vodnih virov v različnih sektorjih.

Izrazito nizka plima v beneški laguni februarja letos. FOTO: Manuel Silvestri Reuters

»Sprejeti je treba nacionalno strategijo za vodo, ki bo temeljila na krožnem pristopu. Legambiente je že predstavil načrt v osmih točkah, ki bi ga morala vlada premierke Giorgie Meloni sprejeti za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obvladovanje izrednih razmer, vključno z oprostitvijo davka na naložbe, povezane z vodo,« je še dodal.