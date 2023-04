Omejitev kmetovanja na območjih Nature 2000 še ne bo

V nadaljevanju preberite:

Omejitve kmetovanja zaradi zaostritev naravovarstvenih zahtev na območjih Nature 2000, ki jih prinašata predlog uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in novi strateški načrt skupne kmetijske politike, so bile tista kaplja čez rob, zaradi katere je sindikat kmetov organiziral traktorske proteste 24. marca. Ti so očitno zalegli, saj kmetom predlagane prilagojene kmetijske prakse letos še ne bo treba izvajati. Preberite, kakšne rešitve je našla delovna skupina, v kateri so predstavniki kmetijskega ministrstva, ministrstva za naravne vire in prostor ter petih kmetijskih organizacij. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bo Slovenija te rešitve utemeljila pred evropsko komisijo, od katere je dobila 1,8 milijarde evrov za skupno kmetijsko politiko tudi pod pogojem, da bo izboljšala slabo stanje travniških vrst in habitatov na območjih Nature 2000.