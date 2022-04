Povečanje pridelave hrane ne bo odpravilo težav

V nadaljevanju preberite:

Velik del držav članic EU se je na dvig cen hrane zaradi vojne v Ukrajini in ruskih sankcij odzval s pozivi evropski komisiji k povečanju proizvodnje hrane v EU in zrahljanju okoljskih omejitev za kmetijstvo. Zvrstili so se tudi pozivi k opustitvi ambiciozne prehranske strategije za bolj pravično, zdravo in okolju prijazno kmetijstvo Od kmetije do vilic (F2F). Toda to je napačno razmišljanje, menijo avtorji bloga na spletni strani mislišča IDDRI. Prava pot je okrepitev evropske pomoči državam in sektorjem, ki so najbolj odvisni od uvoza hrane, ter prehod na bolj trajnostno kmetijstvo, kot ga predlaga F2F.