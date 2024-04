Risi za desetletje ali dve varni pred izumrtjem

V nadaljevanju preberite:

Konec marca se je zaključil projekt Life Lynx, katerega namen je bil z doselitvami v Slovenijo in Hrvaško rešiti rise v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred ponovnim izumrtjem. Pred začetkom projekta je bilo v Sloveniji okoli 20 odraslih risov, danes, manj kot sedem let pozneje, jih je okoli 50. Največja evropska mačka je za zdaj rešena, za dolgoročno ohranitev pa bo nujno povezovanje dinarske in alpske populacije.

V okviru mednarodnega naravovarstvenega projekta so v letih 2019–2023 v Slovenijo in Hrvaško iz romunskih in slovaških Karpatov, kjer je najbližja vitalna populacija risov, doselili 18 živali; po šest v slovenske in hrvaške Dinaride ter v Alpe – na Pokljuko in Jelovico. Štirinajst risov se je vključilo v populacijo, kar pomeni, da so vzpostavili teritorije na območju, kjer so prisotni risi nasprotnega spola, in so bili tam prisotni v obdobju parjenja, pripoveduje koordinator projekta Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije.

Štirje doseljeni risi pa so zabeleženi kot pogrešani, pri čemer bil pri enem, leta 2020 na Hrvaškem izpuščenem Pinu, obstaja sum na krivolov.