S soncem pridobijo do trikrat več elektrike, kot je porabijo

Manj emisij, več vezi

Lastniki samopreskrbnih elektrarn, ki uporabljajo platformo SunContract, so lani proizvedli malo manj kot 800 megavatnih ur presežka, kar je enako količini elektrike, ki jo porabi približno 200 povprečnih slovenskih gospodinjstev s standardno porabo elektrike 4000 kilovatnih ur na leto. Tako je nakup elektrike na platformi SunContract pripomogel k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za 4452 ton.

Tomaž Režun, župan občine Radeče, je poudaril povezovanje znanja in izkušenj občanov Radeč ter vaščanov Zavrat, ki so v projektu še okrepili medsebojne vezi.

Vse strehe v vaseh in mestih bi pokrili s sončnimi elektrarnami.

Nižji račun za elektriko

50

-kilovatna skupnostna elektrarna proizvede trikrat več elektrike, kot je v vasi potrebujejo

»V smislu objave najnovejšega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) je zdaj bolj kot kadarkoli prej jasno, da se čas za zmanjšanje škode ob negativnih posledicah podnebnih sprememb hitro izteka,« pravijo v skupini Sonce, ki je z inovativnim energetskim modelom pomagala pri nastanku stoodstotno samopreskrbne vasi. Vendar prihaja čas, ko bo osnova elektroomrežje.»Slovenija je postavljena pred izziv, kako doseči precej ambicioznejše cilje glede obnovljivih virov in energetske učinkovitosti skladno z novim zakonom o spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije. Zavrate, majhna vas v občini Radeče, so edinstveni primer skupnostne samopreskrbe s sončno energijo in predstavljajo trajnostni vzor, ki temelji na povezovanju lokalne skupnosti in napredne tehnologije za prihodnost, prijaznejšo do okolja,« pravijo v skupini.Pomembne mejnike glede uporabe sončne energije že več kot deset let določa občina Radeče, kjer so leta 2008 postavili prvo komercialno sončno elektrarno. Tik ob Radečah je vas Zavrate, kjer so priključili dve sončni elektrarni s skupno močjo 50 kilovatov (kW). »Z gradnjo Soves Sonce Zavrate je vas v celoti uporabila tehnične možnosti priklopa obnovljivih virov na distribucijsko omrežje in pokrila potrebe vseh vaščanov po električni energiji. Sedanja ocena je, da bo vas Zavrate s predhodno in na novo nameščeno sončno elektrarno pridobila trikrat več elektrike, kot je bo porabila,« je povedal, solastnik skupine Sonce in direktor platforme SunContract.Prizadevanja za skupnostno samopreskrbo podjetja Sonce energija pa se tu šele začnejo. »Gradimo samopreskrbni center mesta Radeče, načrtujemo pa še eno samopreskrbno vas v občini in tudi v nekaterih drugih delih Slovenije. Slovenija ima ogromen potencial glede samopreskrbnih skupnosti, zato je naš cilj, da bomo v prihodnjih desetih letih vse strehe v vaseh in mestih pokrili s sončnimi elektrarnami ter jim tako zagotovili samopreskrbnost,« je še dodal Novak.Projekt samooskrbe Zavrate ima podlago na energetski tržnici SunContract. Končnim porabnikom omogoča neposredno uporabo skupnostnega obnovljivega vira in povezovanje s proizvajalci elektrike. Omogoča tudi večjo transparentnost na trgu električne energije ter deset- do petnajstodstotno znižanje računa za elektriko vsem, vključenim v skupnost, oziroma do 50-odstotno znižanje računa za uporabnike, ki skupnosti nudijo svoje strehe. Uporabniki lahko razpolagajo z vso elektriko, ki jo proizvede njihova elektrarna, tudi s presežki iz preteklega leta, te lahko prenesejo prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo. Transparentnost in varnost poslovanja zagotavlja tehnologija blockchain.Vendar bo pri tem treba nekoč poskrbeti tudi za napajanje takrat, ko sončne elektrarne ne proizvajajo elektrike, pa ne zgolj ponoči, temveč tudi pozimi. »Sedanje tehnologije hranilnikov še ne omogočajo ekonomsko ugodnega sezonskega hranjenja energije. Enako velja tudi za pretvorbo elektrike v plin in nato spet v elektriko. Glede na napovedi bo Sloveniji tako preostala samo možnost uvoza elektrike, na katero pa ni mogoče vedno računati,« opozarjajo v Elesu, v elektrodistribucijskih podjetjih pa, da omrežje ne more biti hranilnik elektrike za toliko sončnih elektrarn.