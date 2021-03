Slovenija za ohranitev ravni zaščite čebel

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ne privoli v zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev, so zagotovili na kmetijskem ministrstvu, potem ko je Čebelarska zveza Slovenije odločevalce doma in v drugih državah EU pozvala k »odločnemu in popolnoma jasnemu ne« kakršnemukoli zmanjšanju zaščite opraševalcev. Za kaj natančno gre?