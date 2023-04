Sončni razcvet je trčil v več omejitev; na Eko skladu čaka 900 vlog

V nadaljevanju preberite:

Razmeroma hitro, kljub vse več zavrnjenim soglasjem, je mogoče povečati proizvodnjo energije s sončnimi elektrarnami, saj vsi drugi projekti pri nas trajajo deset ali več let. Težava je, da delež sončne energije v končni porabi energije raste zelo počasi. V vladi računajo, da se bo to spremenilo z opustitvijo premoga, ne razmišljajo pa o tem, da bi komisiji predlagali nove zaveze za delež obnovljivih virov.

Slovenija že tri leta ne dosega predvidenega deleža obnovljivih virov energije v končni rabi, prihajajo pa nove, višje zahteve. Energetska kriza je marsikaj obrnila na glavo, to, da je treba vlagati v učinkovito rabo energije in obnovljive vire, pa je še poudarila. V večini držav to pomeni vetrna polja, saj vetrnice na nazivni megavat moči proizvedejo trikrat ali štirikrat več elektrike kot sončne elektrarne. Sončne elektrarne so bolj kot ne dodatek.