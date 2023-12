Več kot bencinski servis: Petrol skrbi za življenje v naših gozdovih

Naravne katastrofe v zadnjih letih niso prizanesle našim gozdovom – žledolom, suša, obsežni požari na Krasu, poplave … Vse to je na tem neprecenljivem naravnem bogastvu pustilo posledice, ki jih človek s skrbnim načrtovanjem, strokovnim znanjem in pomočjo pravih partnerjev in prostovoljcev uspešno odpravlja. Tudi v družbi Petrol so prepoznali, da lahko pomagajo pri odpravi posledic naravnih ujm, zato so se povezali z Zavodom za gozdove.

»V Petrolu smo res družbeno zelo odgovorni. Dejansko je družbena odgovornost zapisana v naši identiteti, v našem DNK-ju,« o njihovem prav posebnem poslanstvu pove Mojca Avšič, direktorica marketinga. Petrol je namreč več kot bencinski servis – ne skrbijo le za našo mobilnost ter dobro počutje naših prevoznih sredstev, ampak se zelo angažirano vključujejo tudi v različne dejavnosti, ki so povezane z družbeno odgovornostjo. Sodelujejo tako v obliki donacij, prostovoljnega dela, v katere se angažirajo številni zaposleni, zelo zavzeto pa skrbijo tudi za vsesplošno ozaveščanje javnosti.

»V našo zgodbo vpletamo tudi naše kupce. Tako so pri aktivnostih z Zavodom za gozdove prispevali Zlate točke in so sami na ta način prispevali čim več dreves. Vpletamo jih tudi v smučarske športe, v podporo mladinskim in otroškim športnikom v smučanju in v številne druge aktivnosti.«

"Družbena odgovornost je zapisana v naši identiteti, v našem DNK-ju," prav Mojca Avšič. FOTO: Črt Piksi

Na Petrolu se vse leto odzivajo na dogajanje v našem okolju, predvsem na področjih, kjer jih najbolj potrebujejo. »Imamo večje nacionalne projekte in veliko manjših lokalnih,« pojasni Mojca Avšič.

Od sadik do krmilnic – skrbijo za vse prebivalce gozdov

Prav posebno pozornost so v zadnjih dveh letih namenili varovanju življenja v naših gozdovih. »S Petrolom smo vzpostavili dobro sodelovanje. S sredstvi svojih strank pomagajo tam, kjer je v določenem trenutku najbolj potrebno – gre za nakup sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov za tiste najbolj poškodovane dele. Letos smo akcijo razširili tudi še na podporo naravni pestrosti gozdov,« opiše odgovorno sodelovanje z družbo Petrol Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove.

»Naravna raznolikost je tisti pogoj, ki zagotavlja preživetje gozda tudi v prihodnosti," opozarja Andrej Breznikar. FOTO: Črt Piksi

»Z Zavodom za gozdove smo začeli sodelovanje lani. Želeli smo pomagati partnerju, ki je kredibilen na tem področju in ki nas bo tudi širše izobraževal – to je nekako naša vloga v tem prostoru. Pomagali smo, ko so nas najbolj potrebovali,« sodelovanje, ki je bilo izjemno učinkovito, opisuje Mojca Avšič. Skupaj so tako posadili že 10.000 dreves – to je enako površini petih nogometnih igrišč. V ta projekt so se vključili številni zaposleni, ki so šli na teren in pomagali pri obnovi gozda.

V zadnji iniciativi Skupaj pomagamo so znova združili moči s svojimi kupci, ki lahko Zlate točke darujejo v dober namen – pomagajo obnoviti naše gozdove tako, da prispevajo k rastlinski in živalski pestrosti. »Letos smo želeli nadaljevati sodelovanje in smo zasnovali aktivnost, s katero spet skupaj pogozdujemo, hkrati pa poskrbimo tudi za biodiverziteto. To pomeni, da skrbimo tudi za krmilnice za hrano za šoje in pa za sovice,« najnovejšo iniciativo opiše Mojca Avšič.

Zakaj je ta celovita skrb za gozdove tako pomembna, nam razloži Andrej Breznikar: »Naravna raznolikost je tisti pogoj, ki zagotavlja preživetje gozda tudi v prihodnosti. Zagotavlja, da v nekih spremenjenih razmerah, ki prinašajo podnebne spremembe, lahko vsaj del tega gozda funkcionira tudi naprej. Gozd je skupek rastlin in živali, zato smo pri tej zadnji akciji usmerjeni prav na to celoto gozda.« To pomeni, da pomagajo ne samo rastlinskemu delu gozda, ampak tudi živalskemu, saj sta neločljivo povezana in sobivata v posebni sinergiji. Pri načrtovanju obnove opustošenih gozdov je treba poskrbeti tudi za ptice, ki bodo posredno pomagale pri oživitvi. »Zelo pomembna pri tej obnovi je na primer šoja. Šoje raznašajo želod, del tega želoda zakopljejo in s tem pomagajo pri naselitvi gozda na tista območja, ki so bila prej v požaru uničena. In vedenje o tem smo pridno izkoristili tudi pri tej akciji. Pomembne so tudi ujede, ki pomagajo predvsem pri redukciji malih glodavcev, ki lahko zelo ogrozijo razvoj mladega gozda.«

Če želimo, da bodo naši gozdovi tudi v prihodnje opravljali svojo funkcijo, so takšna sodelovanja ključna in hkrati tudi prava pobuda za nove aktivnosti, ki bi prinesle prave rezultate.

Za obnovo poškodovanih gozdov so potrebna sredstva. Tu lahko pomagamo vsi. Preden se vaše Zlate točke 31. januarja iztečejo, jih podarite slovenskim gozdovom v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Ko bo zbranih dovolj Zlatih točk, jih bodo na Petrolu spremenili v donacijo v višini do 20.000 € sredstev za ohranjanje naravne pestrosti naših gozdov.

Zavod za gozdove Slovenije in zaposleni na Petrolu so s pomočjo donacij posadili kar 10.000 dreves. Pogozdovali so na 7 lokacijah po Sloveniji. FOTO: Črt Piksi

Gozdovi so naše največje bogastvo

Gozd opravlja vrsto funkcij, ki so namenjene celotni družbi, je naše skupno bogastvo, zato je ključnega pomena, da z njim ravnamo premišljeno in tako zagotovimo trajnostno upravljanje ter ohranimo te funkcije za prihodnje generacije.

Zato so hitri odzivi na naravne ujme ključni. »Po naravnih ujmah se gozd razdeli glede na stopnjo poškodovanosti, nato pa se določijo ukrepi za obnovo. Pri najbolj poškodovanih gozdovih se uporablja kombinacija naravne obnove, sadnje in setve semen gozdnega drevja. Ta pristop omogoča ponovno obnovo najbolj prizadetih območij in ustvarjanje razmer, v katerih se gozd lahko razvija v želeni smeri,« poudarja Breznikar in razloži, da pri obnovi uporabljajo mlada drevesa s poreklom iz Slovenije, pri čemer se zagotavlja ustrezno seme, vzgojeno v registriranih drevesnicah.

Skrb za mladi gozd je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko znanja in potrpežljivosti. »Posebno nego potrebuje vsaj naslednjih 20 let, to vključuje skrbno spremljanje rasti, odstranjevanje konkurenčnih rastlin, varstvo pred boleznimi in škodljivci ter druge potrebne ukrepe za zagotovitev zdravega in trajnostnega razvoja gozda. S tem pristopom prispevamo k ohranitvi gozdnih ekosistemov in uživanju v koristih, ki jih dajejo družbi kot celoti,« svojo misel zaključi naš sogovornik. In prav to je pravo izhodišče za premislek in aktivno soudeležbo pri ustvarjanju boljših razmer za življenje v prihodnosti. Pomembno vlogo pri tem odigra tudi skrb za zdravo in rodovitno življenje v gozdu.

