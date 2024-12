Visoke cene vozovnic in slabe storitve na železnicah

Eurostar je najslabši železniški operater v Evropi, nemški Deutsche Bahn pa je eden od najmanj zanesljivih, so poudarki poročila, v katerem je organizacija Transport and Environment (Promet in okolje) razvrstila 27 evropskih železniških operaterjev. Med preučenimi ni Slovenskih železnic, ki se po več merilih verjetno ne bi uvrstile med boljše v Evropi.

V T&E so železniške operaterje razvrstili po osmih merilih, glavna pa so cene vozovnic, točnost prihodov in odhodov, pa tudi pripravljenost za plačilo nadomestila, če gre kaj narobe zaradi zamud. Le 11 železniških operaterjev se je lahko pohvalilo, da je 80 ali več odstotkov njihovih vlakov točnih. Eurostar je za Guardian ugotovitve T&E zavrnil, Deutsche Bahn pa je zavrnil komentar.

Vlaki izpuščajo znatno manj tooplogrednih plinov kot letala in avtomobili, a na mnogih poteh potovalne agencije, prevozniki in tudi potniki ugotovijo, da je ceneje leteti ali se peljati z avtomobili. V T&E tako menijo, da njihovi rezultati kažejo, kako bi lahko vsi železniški operaterji delovali bolje. Dodajajo, da si zato zaslužijo pomoč vlad.

Previsoke cene in nezanesljivost

Victor Thévenet, strokovnjak za železnice v T&E in glavni avtor poročila, ugotavlja, da si »več ljudi želi potovati z vlaki, vendar jih veliko ustavijo bodisi previsoke cene, posebej za družine, bodisi nezanesljivost voznih redov«. Operaterje železniškega potniškega prometa so ocenili po osmih merilih za cene in kakovost, večjo težo pa so dali merilom, ki so pomembni potnikom. To so zlasti cene vozovnic in posebne ponudbe. Manj pomembne storitve, kot so možnost prevoza koles ali nočne vožnje, tako pomenijo le pet odstotkov končne ocene.

Na vrh lestvice se je uvrstila italijanska železniška družba Trenitalia, dobila je 7,7 točke od desetih. Sledijo švicarska družba SBB, češka RegioJet, avstrijska ÖBB in francoska SNCF. Na dnu se je znašel Eurostar, malo nad njim je grška družba Hellenic Train in francoska Ouigo.

Slovenske železnice so, tudi zaradi zamud, izgubile nekaj čezmejnih povezav. Zdaj jih vzpostavljajo na novo. FOTO: Roman Šipić/Delo

V poročilu si je pohvalo zaslužila Velika Britanija, kjer plačujejo odškodnine za zamude, hkrati pa je dobila tudi kritiko zaradi visokih cen vozovnic. Tri družbe z najvišjimi cenami delujejo v celoti ali deloma v Veliki Britaniji. Eurostar, ki upravlja povezave, kot so, denimo, London - Pariz - Bruselj, za vozovnice zaračunava dvakrat več na kilometer, v primerjavi s povprečnimi cenami na drugih primerljivih poteh.

Eurostar je ugovarjal, da je od zbiranja podatkov za poročilo do objave že izboljšal storitev rezervacije voženj in tudi možnosti za prevoz koles, poleg tega je znova uvedel znižane cene za nakup vozovnic zadnjo minuto. Samodejnih nadomestil za zamude niso uvedli, ker menijo, da je bolje, če imajo potniki možnost izbire oblike nadomestila. Verjamejo, da bi bil njihov rezultat boljši, če bi ponovili raziskavo, ne nazadnje so letos prepeljali rekordno število potnikov.

Thévenet je prvo mesto Trenitalia pripisal desetletju konkurence z družbo Italo, ki upravlja italijansko omrežje s hitrimi vlaki. Oba operaterja sta tako morala izboljševati svoje storitve. Pohvalil je tudi švicarsko železniško infrastrukturo, saj ta omogoča najbolj točne vlake.

Prevelika razdrobljenost

Evropa ima resnično zelo razsežno železniško omrežje, a potnike velikokrat povsem potre, ko iščejo možnosti za potovanja prek državnih meja. Sistem izdaje vozovnic je še vedno zelo razdrobljen. Evropska komisija namerava ravno zaradi tega prihodnje leto predlagati prepostejši sistem. Po tem sistemu bi potnik kupil le eno vozovnico, ki bi ohranila vse pravice potnika do odškodnine v primeru zamud do konca poti.

Že lani je Greenpeace opozoril, da so cene prevozov z vlakom na enakih razdaljah dvakrat višje kot cene letalskih vozovnic. To je zlasti posledica visokih davčnih olajšav, ki »pomagajo ljudem, da segrevajo planet, ko se odpravijo na počitnice«. Prometni strokovnjaki menijo, da boljši in cenejši vlaki ne bodo ustavili največjega vira letalskih emisij, dolgih čezoceanskih poletov. Študije kažejo, da ima le 40 odstotkov poletov iz britanskih letališč tudi železniško alternativo. A tudi ti poleti pomenijo le 14 odstotkov emisij.