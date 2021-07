Zaradi pozeb v Braziliji bomo pili dražjo kavo

Kavovci so zelo občutljivi na pozebo. Novo posajeni grmi obrodijo šele po treh letih. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

Potrošniki bomo za kavo morali plačati več.

Borzne cene kave sorte arabica so v ponedeljek zrasle še za deset odstotkov, potem ko so prejšnji teden poskočile za 20 odstotkov. Cene surove oziroma zelene kave, ki je borzno blago, so trenutno najvišje v zadnjih sedmih letih, razlog pa je neobičajno hladno vreme, ki ogroža nasade kavovcev v največji pridelovalki kave, Braziliji, poroča Reuters.Huda pozeba prejšnji teden je prizadela velik del nasadov na območju, poimenovanem brazilski pas kave. Nove pozebe so napovedane tudi v nadaljevanju tega tedna, saj se območju približuje nova masa polarnega zraka, že tretja hladna fronta v letošnjem letu.Kavovci so zelo občutljivi na pozebo, ki jih lahko poškoduje ali pa celo uniči. Novo posajeni grmi obrodijo šele po treh letih.Po prvih ocenah brazilske vladne agencije za prehransko verigo Conab je pozeba prejšnji teden prizadela med 150.000 in 200.000 hektarov nasadov, kar je okoli 11 odstotkov celotnega pridelka arabice v Braziliji. Gre za pridelek v sezoni 2022.Letošnji pridelek kave, ki je bil skromen, je bil že večinoma pobran. Če bo naslednje leto pridelek dober, bo to pomembno vplivalo na stabilizacijo globalne oskrbe s kavo.Cene arabice na medcelinski borzi (ICE), ki ponuja terminske pogodbe za to sorto kave, so se od konca junija povečale za okoli 35 odstotkov, kar povečuje verjetnost, da bodo glavne blagovne znamke v prihodnjih tednih dvignile cene. »V zadnjih 12 mesecih smo doživeli oster dvig cen surovin, prevoza in drugih stroškov, kar bo zahtevalo primeren odziv,« so zapisali pri JDE Peet's, enem največjih proizvajalcev kave na svetu.Starbucks in Nestle, ki sta prav tako med največjimi svetovnimi predelovalci in trgovci s kavo, sta zavrnila prošnjo Reutersa za komentar o morebitnem vplivu dviga cen surove kave na industrijo in zmanjšanje razpoložljivosti kave v naslednji sezoni. Manjši igralci bodo gotovo utrpeli izgubo, potrošniki pa bodo za kavo morali plačati več.