Slovenija še vedno država z eno najslabših epidemioloških slik

Morebitne spremembe omejitev bodo znane po koncu današnjega zasedanja vlade, predvidoma ob 15. uri. Dopoldanska novinarska konferenci je bila, kot običajno ob četrtkih, čas za ažuriranje številk s področja nadzora obstoječih ukrepov. Predstavila sta jih zdravstvena inšpektorica Deana Potza in policist Tomaž Pečjak.

Deana Potza. FOTO: posnetek zaslona

Slovenija je v pričakovanju sproščanja ukrepov , ki jih je vlada sprejela za omejevanje širjenja epidemije novega koronavirusa. Glede na vladni načrt bi se lahko v šole vrnili preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole, odprle bi se dodatne servisne dejavnosti ter trgovine, pričakovana je tudi odprava prepovedi prehajanja občinskih meja.Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 na območju države evidentirali 1385 novih okužb, od tega 992 s PCR metodo, 393 pa je bilo pozitivnih hitrih antigenskih testov.Sedemdnevno povprečje okužb znaša po podatkih vlade 837 in ostaja nižje od 1000, kar je eden od obeh kriterijev na vladnem semaforju za prehod iz rdeče v oranžno fazo in s tem sproščanje ukrepov. Drugi je, da mora tudi število hospitaliziranih bolnikov ostati pod 1000. Po podatkih vlade jih je 828.Vladna govorka za covid-19je opozorila, da se je danes po daljšem času zgodilo, da imamo več novih okužb kot na isti dan pred tednom. Glede novih okužb so med občinami včeraj izstopale naslednje: Ljubljana 134, Maribor 37, Ajdovščina z 22, Brežice 20, Celje 40, Koper 78, Kranj 33, Medvode in Nova Gorica 23, Novo mesto 29 in Ptuj 30.Sedemdnevno povprečje okužb za Slovenijo znaša 837 in je za 10 višje od včerajšnjega. Bratuša je znova ponovila tudi, da je Slovenija še vedno ena izmed držav z najslabšo epidemiološko sliko v Evropi.je za teden med od 1. do 7. februarja mdr. povedala, da je bilo skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v PKP7, tokrat 3.762. Izrekli so 29 prekrškovnih sankcij, 352 opozoril po zakonu o prekrških in 128 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo tokrat opravljenih 166 nadzorov in izrečenih 14 prekrškovnih sankcij ter 15 opozoril.Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 365, inšpektorji so izrekli 57 opozoril. V večstanovanjskih stavbah je bilo pri 106 nadzorih izrečenih skupno šest opozoril.Predstavila je tudi nadzor testiranja delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Po ugotovitvah inšpektorata so vsi zagotavljali ustrezno testiranje, zaznali pa so nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Proti njim bo stekel prekrškovni postopek.Glede preskakovanja vrst pri cepljenju, ki ni bilo v skladu z nacionalno strategijo, so inšpektorji ugotovili še en primer. Glede Medicinske fakultete, kjer naj bi prav tako prihajalo do preskakovanj, je povedala, da nadzor nepravilnosti ni pokazal.Glede Zdravka Počivalška in gostilne v Ormožu postopek še poteka, je dodala. Zaradi tega ga ni želela komentirati. Dodala pa je, da odlok ne posega v razmerja med pravnimi subjekti. Po drugi strani pa še vedno pa velja prepoved zbiranja ljudi.je v pričakovanju odprave prepovedi prehajanja občinskih mej opozoril vse, naj na poteh upoštevajo ustrezna navodila. Opozarja predvsem na morebitno povečanje prometa. Ljudje naj pred potjo preverijo, kakšna je kje gneča. V primeru gneče naj najbolj priljubljenih turističnih točkah naj se tja ne odpravljajo. Znova je napovedal poostren nadzor prometa.Od oktobra dalje, ko je stopila v veljavo epidemiološka (policijska) ura, je bilo sicer različnih ukrepov policije, povezane z vladnimi odloki o preprečevanju širjenja okužb, preko 20.000.Prehajanje slovensko-hrvaške meje s strani notranjega ministra Aleša Hojsa je komentiral kot prehod, ki je za utrezal izjemam, kakršne predvideva aktualen vladni odlok. Po Pečjakovem mnenju je bil upravičen.