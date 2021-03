Mateja Logar: Odločitev za zapiranje države ni enostavna

Slovenija je znova v pričakovanju epidemiološke zaustavitve javnega življenja. Že od polnoči velja na mejah poostren odlok o vstopu v državo in izstopu iz nje, s 1. aprilom se bomo vrnili v čas obveznega nošenja mask na prostem, omejitve gibanja na matično statistično regijo, prepovedi zbiranja, pouka na daljavo, omejene dostopnosti trgovin in omejenega obsega potniškega prometa.Vlada je z zaostrovanjem ukrepov sledila predlogu strokovne skupine in opozorilom o skrb vzbujajočih epidemioloških podatkih tretjega vala. Na današnji vladni novinarski konferenci sodelujeta vodja strokovne skupinein vodja Oddelka Intenzivne terapije Infekcijske klinike UKC LjubljanaVčeraj so sicer v Sloveniji opravili 1774 testov po metodi PCR in 12.424 hitrih antigenskih ter potrdili 287 novih okužb. Umrlo je še šest bolnikov s covidom-19. Skupno število aktivnih primerov po trenutni oceni znaša 12.424.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je znižalo za eno na 943. Hospitaliziranih je 526 bolnikov s covidom-19, kar je 27 več kot dan pred tem, 112 jih je na intenzivni negi, 7 več kot dan pred tem. Skupaj so včeraj odpustiti 16 bolnikov. Razmere v bolnišnicah glede zasedenosti se žal slabšajo.Dr. Mateja Logar je uvodoma povedala, da se je epidemiološka situacija v Sloveniji zaradi britanske, bolj virulentne variante že poslabšala. Ugotovili so, da je vsaj delno mogoče upočasniti pritisk na bolnišnice zagotoviti le z zapiranjem države. Odločitev za to pa ni enostavna.Zakaj znova maske na prostem? V urbanih središčih pogosto videvamo ljudi, ki ne vzdržujejo primerne razdalje, je argumentirala to odločitev. Po drugi strani druženje največ petih oseb iz največ dveh gospodinjstev (otroci niso všteti) na velikonočno nedeljo epidemiologov ne skrbi do te mere, da bi ga ne dopustili. »Če gre res za družinska druženja, je tveganje relativno nizko,« je prepričana.