Aleš Hojs: Dogajanje na protestu škandal za demokratično družbo

V sredo so na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani izbruhnili incidenti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kar se je dogajalo na sredinem protestu v Ljubljani, je nov škandal za demokratično družbo in vsi bi morali pozivati k temu, da se kaj takega ne ponovi, je danes ocenil minister za notranje zadeve. Sam je proteste povezal s tako imenovanim levim fašizmom, pri tem pa je priznal, da je tovrstne povezave težko dokazati.»Včerajšnji protesti so spet pokazali, da je meja med tem, ko se neka normalna ali miroljubna demonstracija sprevrže v nasilje in vandalizem, zelo tanka,« je ob robu srečanja upravnega odbora Evropskega azilnega podpornega urada v Portorožu poudaril Hojs. Kot je dodal, se je v sredo ponovno dokazalo, »kaj pomeni uresničitev tako imenovanega levega fašizma v praksi«.Na vprašanje, na podlagi kakšnih dokazov govori o levem fašizmu med nasilnimi protestniki, je notranji minister spomnil, da so na proteste 5. novembra lani neposredno vabili nekateri poslanci SD in Levice. »Tokrat so bile te leve stranke bolj previdne, to so prepustile njihovim izpostavam. Seveda je težko neposredno dokazati, da je en ali drug kogar koli klical, ampak to je vzorec, ki se je ponovil iz lanskega leta,« je dodal.Kot je napovedal minister, bo neposredne dokaze poiskala policija, ki je po protestih priprla več ljudi. Pri tem je še poudaril, da je policija svoje delo opravila odlično.»Policija je bila pripravljena, odzvala se je v primernem času,« je ocenil Hojs glede kritik o neprimerni oceni tveganja. Ko so na policiji ocenili, da bi se lahko kaj zgodilo, so vpoklicali dodatne policiste, kar pa je po ministrovih besedah povsem normalna procedura. V nasprotnem primeru »bi me najbrž danes spraševali, zakaj je tam stalo 30, 50 'robocopov', če pa je bil napovedan miroljuben protest«.Trditev policijskega sindikata, da naj bi v pomoč pri obvladovanju protestov vpoklicali tudi policiste, ki niso izpolnjevali pogojev PCT, je Hojs označil za popolnoma deplasirano in kaže na to, da ne gre več za sindikat, »ampak za krilo ali pa forum stranke SD«, zaradi česar je po njegovem težko komentirati »take nebuloze«.V prihodnjih dneh bodo po njegovih besedah sicer videli, kako bodo v policiji lahko delali vsi, ki pogojev PCT ne bodo izpolnjevali.Hojs se je obregnil tudi ob navedbe, da je večina protestnikov bila miroljubnih in da je bila problematična le peščica med njimi. Sam sicer verjame, da je bila večina protestnikov miroljubnih, vendar so tovrstna zbiranja lahko vedno problematična, še posebej, če organizatorji dopustijo, da se takšnim protestom priključijo skupine, ki želijo incidente. Minister prav tako ne vidi velike razlike med zadnjimi nasilnim protestom in petkovimi protivladnimi protesti. »Če pogledate sestavo ljudi, ki so včeraj bili tam, vsaj nekateri izmed njih so bili tudi redni obiskovalci petkovih protestov,« je dodal Hojs.V sredo so na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani izbruhnili incidenti. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V policijo so letele celo granitne kocke.Kot so danes sporočili s policije, je bilo izgredih lažje poškodovanih sedem policistov, zaradi uporabe prisilnih sredstev pa je poškodovan tudi en udeleženec. Policija je za zdaj pridržala devet oseb.