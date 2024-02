Ambulante bodo zaprte, operacij manj

V nadaljevanju preberite:

Slovensko javno zdravstvo brez nadurnega dela zdravnikov ne more delovati v sedanjih okvirih; zdravnikov je premalo, da bi lahko zapolnili vsa delovna mesta in opravljali vse storitve, ki jih bolniki potrebujejo. V preteklih dneh so se zdravniki množično odločili, da bodo po novem delali le 40 ur na teden kot vsi javni uslužbenci, in dodatnih osem nadur, kot jim predpisuje zakon o zdravniški službi za zagotavljanje 24-urne nujne pomoči.

Po podatkih ministrstva za zdravje je do torka soglasje za čezmerno nadurno delo umaknilo 17 odstotkov zdravnikov v zdravstvenih domovih in 33 odstotkov zdravnikov v bolnišnicah, skupaj približno 1900 zdravnikov. Direktorji ustanov napovedujejo, da bodo tem zdravnikom prepovedali delo zunaj matičnih ustanov. Tako umik soglasij kot prepoved dodatnega dela bosta okrnila delovanje javnega in zasebnega zdravstva. Kaj se bo zgodilo, če bo takšno stanje nekaj časa trajalo?