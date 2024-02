Število kirurških operacij se bo prepolovilo

Če bodo zdravniki pričeli delati 40 ur tedensko, kot vsi drugi javni uslužbenci, oziroma 48, kot zahteva od njih zakon o zdravniški službi, bodo to najbolj občutili v tistih bolnišnicah, kjer je kadra najmanj. V UKC Maribor ocenjujejo, da bo zaradi umika soglasij za prekomerno nadurno delo anesteziologov odpadla približno polovica vseh kirurških operacij. Najslabše stanje bo na žilni kirurgiji, kjer jim že v normalnih razmerah manjka polovica kirurgov, in na nekaterih drugih kadrovsko osiromašenih oddelkih. Zakaj se vse to dogaja?