Babici odvzeta licenca za sedem let zaradi strokovnih nepravilnosti

V postopku izrednega strokovnega nadzora, ki ga je opravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), je bila diplomirani babici Tejči Moškrič odvzeta licenca za samostojno opravljanje babiške nege. V skladu z odločbo, izdano na podlagi ugotovitev nadzora, ji je bila licenca odvzeta za sedem let, kar predstavlja najdaljši možni ukrep po veljavnem pravilniku o registru in licencah izvajalcev zdravstvene in babiške nege.

Izredni strokovni nadzor, opravljen v Zavodu Pinard, kjer je Tejča Moškrič opravljala dejavnost babiške nege, je razkril več pomembnih strokovnih pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu. Nadzorna komisija Zbornice – Zveze je ugotovila, da dejavnost ni potekala v skladu s strokovnimi usmeritvami za načrtovani porod doma, ki določajo pogoje in strokovne standarde za varno izvajanje porodov zunaj bolnišničnega okolja.

Posebej problematične so bile ugotovitve, povezane z neupoštevanjem dejavnikov tveganja, kar pomeni, da porodnicam in njihovim novorojenčkom ni bila zagotovljena ustrezna raven varnosti, kot jo predpisujejo nacionalne strokovne smernice.

Zbornica – Zveza v tej zvezi izpostavlja, da je enotno stališče tako babiške kot zdravniške stroke, da je porod v porodnišnici še vedno najvarnejša oblika za mater in otroka. S tem se poudarja pomen organiziranega zdravstvenega okolja, kjer je ob zapletih mogoče hitro zagotoviti ustrezno medicinsko pomoč.

Posebej problematične so bile ugotovitve, povezane z neupoštevanjem dejavnikov tveganja, kar pomeni, da porodnicam in njihovim novorojenčkom ni bila zagotovljena ustrezna raven varnosti, kot jo predpisujejo nacionalne strokovne smernice. FOTO: Adek Berry/AFP

Zavod Pinard in z njim povezano izvajanje porodov na domu je v zadnjih letih večkrat vzbudilo pozornost javnosti, a to je prvič, da je bil izrečen najstrožji strokovni ukrep znotraj regulative zdravstvene nege.