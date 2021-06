Balkan bo v EU lažje ubranil Evropo pred kriminalom

V nadaljevanju preberite:

Na srečanju notranjih ministrov držav Zahodnega Balkana so bili v ospredju razprave pogovori o problematiki ilegalnih migracij in v času epidemije vse bolj razširjenih spletnih zlorab otrok. Ilegalnih migracij je opazno manj kot lani, v pogovoru za Delo med drugim zagotavlja Oliver Spasovski, notranji minister in podpredsednik vlade Severne Makedonije.

Podobno kot so migranti trdno odločeni, da se prebijejo v Evropo, so tudi državljani in politično vodstvo te balkanske države trdno odločeni, da bodo postali člani Evropske unije in Spasovski upa, da se bodo pogajanja o članstvu lahko kmalu začela.