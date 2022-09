Bešič Loredan se bo z zdravniki pogajal ločeno

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je povedal, da bo vlada sprejela pogajalska izhodišča Fidesa. Oblikovala bo posebno pogajalsko skupino, ki se bo začela pogajati s Fidesom.

Fides od vlade zahteva izstop iz sistema plač v javnem sektorju. Na vladi si ne znamo natančno predstavljati, kaj to pomeni, je dejal minister. Povedal je, da je želja ministrstva in vlade je, da se zadeve uredijo za pogajalsko mizo.

»Mi se zavedamo, da je prišlo do porušenja vseh plačnih razmerij v zdravstvu. To želimo odpraviti. Ponudbo bomo poslali. Stališče vlade je, da skupine J ne podpiramo, razen to, kar je specifično za zdravstvo, denimo poklic strežnice. Naša želja je, da čim prej najdemo kompromis in se začnemo pogovarjati o sistemskih spremembah. Ena od možnosti je, da eno skupino tudi ločeno obravnavamo. Menimo, da je napoved stavke preuranjena, da imamo še veliko pogajalskih možnosti. Na ministrstvu in vladi delamo vse, da bi bolniki prišli do storitev. Imamo še veliko pogajalskih možnosti pred stavko,« je dejal minister Bešič Loredan.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je predlagal skupna pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva. Predstavniki sindikata zdravnikov in zobozdravnikov (Fides), ki si intenzivno prizadeva za izstop iz enotnega plačnega sistema, skupnim pogajanjem nasprotujejo, so zato včeraj srečanje protestno zapustili. Nezadovoljni so bili tudi v drugih dveh sindikatih.

Podrobnosti dogovora Bešič Loredan pojasnjuje na novinarski konferenci, na kateri sodeluje tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Izjavi lahko prisluhnete na tej povezavi:

Po besedah predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujovič so pričakovali napredek. »A tega napredka ni bilo. Nismo dočakali protipredloga vladne strani. Vrtimo se na točki nič,« je bila kritična. »Ne moremo biti zadovoljni. Minister zaenkrat še nima mandata vlade, da bi se pogajal z nami, ker menijo, da smo z lanskim dogovorom uredili vsa nesorazmerja in zadovoljivo dvignili plačne razrede za vse zaposlene v zdravstveni negi. To seveda ni res,« pa je v izjavi dejala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.

Pogajanja se bodo po napovedih predstavnikov sindikatov nadaljevala prihodnjo sredo, protipredlog vlade pa pričakujejo v ponedeljek. »Ministra bomo držali za besedo,« je napovedala Ilešič Čujovičeva.