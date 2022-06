Bešič Loredan pritiska na Kreka

Pred dnevi je portal Necenzurirano objavil informacijo, da Milan Krek, prvi mož NIJZ, odstopa. Ta je to kasneje za Delo zanikal: »Ne nameravam odstopiti, ker bi odstop škodoval NIJZ.« Kot je dejal, je ta institucija v razvojnem momentu. »Potrebuje kontinuiteto vodenja in nadaljevanje dela zadnjih dveh let, ko je bil vedno pozitiven. NIJZ je razvojno usmerjen, pripeljali smo številne nove programe.«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na petkovi novinarski konferenci dejal, da o Krekovem odstopu ali o tem, da naj bi ta že imel spisano odstopno izjavo, ne ve nič. Na vprašanje, ali sta se pogovarjala tudi o možnosti odstopa, je dejal, da je to Krekova stvar. »Kaj bo Milan Krek naredil, je stvar Milana Kreka, in ne ministra za zdravje.« Poleg tega je dejal, da so kadrovske spremembe v domeni sveta NIJZ.

A po Krekovem pisanju je očitno zadeva še kako tudi v rokah ministra. Za Portal Plus je namreč Krek navedel: »Minister za zdravje mi je v zadnjih dneh, ko se pogosteje slišiva, zaupal, da je njegov cilj depolitizacija zdravstva. Pa poglejmo, kako je to videti v praksi: Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, ki sem dokazano nepolitični kader in ki sem bil na položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje postavljen prek javnega razpisa, da odstopim kot direktor. Pravega razloga ne zna navesti, ponavlja, da pač ne bova mogla delati skupaj. V enem od telefonskih pogovorov mi je povedal, da to od njega zahteva predsednik vlade. Torej tisti premier, ki bo vse depolitiziral. Minister mi pripoveduje, da predsednik vlade zahteva mojo zamenjavo, on pa je samo eksekutor – in to oster eksekutor, če se ne bom umaknil.«

Krek je za Delo dejal, da se je za zgornji zapis odločil, ker je proti politizaciji NIJZ. »Ta lahko preživi samo brez političnih botrov. Ker samo tako bodo zaposleni vedeli, da morajo delati strokovno.«

Krek naj bi v prihodnjih dneh sklical tiskovno konferenco, na odziv ministra za zdravje še čakamo.