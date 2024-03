Poostreni nadzor odkril skoraj 300 nedovoljenih prehodov in sedem tihotapcev

Slovenska Policija skupaj s hrvaškimi kolegi od srede tega tedna izvaja skupni poostreni nadzor na zeleni meji in na mejnih prehodih. Nadzor je namenjen odkrivanju in preprečevanju nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Zaključi se danes.

Slovenska Policija je na notranjih mejah letos odkrila že več kot 7800 nedovoljenih prehodov. V nadzor nad njimi se vključujejo tudi policisti specializiranih enot, posebej usposobljeni za odkrivanje čezmejne kriminalitete. Slovenska in hrvaška policija sodelujeta v obliki skupnih mešanih patrulj.

»V dveh dneh skupnega poostrenega nadzora smo odkrili 127 nedovoljenih prehodov državne meje in štiri tihotapce migrantov. Hrvaška policija je na svoji strani odkrila 172 migrantov in tri tihotapce, na zunanji meji pa dodatno še šest tihotapcev,« je potek usklajenega poostrenega nadzora meje med Slovenijo in Hrvaško z namenom preprečevanja nezakonitih migracij opisal vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije GPU Peter Skerbiš.

Policiji sta že predhodno uskladili operativne načrte: v Sloveniji so aktivnosti usmerjene predvsem na policijskih upravah Novo mesto, Koper in Ljubljana.

Poostreni nadzor kaže, da je tudi na hrvaški strani s skupnim delovanjem in napotitvijo slovenskih policistov čez mejo mogoče odkriti več in povečati sposobnost odkrivanja nedovoljenih migracij, ocenjuje Skerbiš.

Slovenska policija sicer krepi mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami in tudi širše, saj je le tako po njihovem mogoče učinkovito upravljati nedovoljene migracije.

Kdaj skupne slovensko-hrvaško-italijanske patrulje?

Skupaj z italijansko in hrvaško policijo slovenski policisti že zdaj vsak teden sodelujejo v mešanih patruljah na slovenski in hrvaški oziroma italijanski strani. Kdaj se bodo začele implementirati tripartitne mešane patrulje, pa je treba počakati na odgovor Hrvaške.

V treh dneh poostrenega nadzora je bilo iz Slovenije vključenih dobrih 160 policistov, okrepili pa so tudi napotitve na Hrvaško s specializirano enoto za nadzor državne meje, z droni, vodniki psov, helikopterji in drugo tehnično opremo.

Lani so odkrili 557 tihotapcev migrantov, letos pa že 137, je še povedal Skerbiš.