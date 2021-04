Bodo odpravili policijsko uro?

Ključni poudarki Vlada bo danes odločala o ukrepih, ki bodo veljali prihodnji teden.



6.52 Študentsko vprašanje

6.50 Predstavniki ministrstev in NIJZ z ravnatelji srednjih šol o samotestiranju dijakov

6.48 Vlada danes o ukrepih po 11-dnevnem zaprtju javnega življenja

Predstavniki treh ministrstev, NIJZ in strokovne skupine za covid-19 bodo na današnjem virtualnem sestanku s predstavniki ŠOS razpravljali o položaju študentov v času epidemije in njihovem vračanju na fakultete. V ŠOS si bodo pri tem zavzeli za čim prejšnje sproščanje ukrepov na visokošolskih zavodih in normalizacijo študija.Kot so v četrtek povedali v ŠOS, bodo poleg sproščanja ukrepov za visokošolske zavode na sestanku zagovarjali povečan obseg dejavnosti na področju nudenja pomoči študentom v duševnih ali psihosocialnih stiskah. Nekatere raziskave so namreč pokazale, da je psihološki položaj študentov v epidemiji vse slabši.Želijo si tudi, da bi odgovorni upoštevali njihove predloge za naslednje pakete ukrepov, ki bi izboljšali materialni in socialni položaj študentov. Med drugim predlagajo nadomestilo za izpad dohodka iz naslova študentskega dela ter subvencije za bivanje na trgu pri zasebnikih in nakup potrebne informacijsko-komunikacijske opreme.Predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje in NIJZ bodo danes ravnateljem srednjih šol predstavili načrt prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev, s katerim naj bi po napovedih zdravstvenega ministrazačeli v drugi polovici aprila. Prihodnji teden naj bi načrt predstavili še ravnateljem osnovnih šol.Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, je samotestiranje poleg spoštovanja ukrepov, tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja dodaten ukrep, s katerim želijo zamejiti okužbe z novim koronavirusom v šolah. Ukrep je po njenih besedah dobrodošel in izrazito dobronameren.Ministrstvo bo v prihodnjih dneh šolam posredovalo tudi informativni film, s katerim se bodo lahko učenci, dijaki, starši in zaposleni na šolah podrobno seznanili s potekom in načinom samotestiranja. Ministrica ocenjuje, da se bo potem zanimanje dijakov in učencev za samotestiranje povečalo.Testiranje bi sicer potekalo po neinvazivni metodi, z brisom zunanjega dela nosu, testi pa bi bili brezplačni. Vsak pozitivni test bodo nato preverjali še s PCR testom. Po Poklukarjevih besedah se je v tujini, kjer takšna testiranja že izvajajo, pokazalo, da imajo testi dodatno vrednost zlasti za tiste, ki so v mehurčkih. Tam, kjer so teste izvajali enkrat na dva tedna, se je število okužb zmanjšalo za 20 odstotkov, tam, kjer so jih izvajali enkrat tedensko, pa za polovico. Kjer so teste izvajali dvakrat tedensko, se je število okužb po ministrovih besedah zmanjšalo tudi za 80 odstotkov.Vlada bo danes odločala o ukrepih, ki bodo veljali prihodnji teden. Z nedeljo se namreč končuje 11-dnevno zaprtje javnega življenja. Po neuradnih informacijah naj bi veljali podobni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa kot pred velikonočnimi prazniki. Vlada bi lahko odločala tudi o spremembah omejitev potovanja v države na rdečem seznamu.Ustavno sodišče je namreč v četrtek sprejelo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki omejuje prehajanje meje, ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena. Notranji ministerje v četrtek napovedal možnost zaostritve omejitev na način, ki bo omogočal prosto odhajanje ljudi iz države, vstop pa ne bo več tako preprost.Glede omejitve gibanja v nočnem času pa je Hojs za Televizijo Slovenija napovedal možnost odprave omejitve gibanja v nočnem času. Ocenil je namreč, da je omejitev, ki jo je predlagala strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje, ni smiselna. Ukrep, po katerem bi se v nočnem času lahko gibale skupine iz istega gospodinjstva, bi namreč nemogoče nadzirati. Notranje ministrstvo bo vladi predlagalo ukinitev ukrepa in Hojs pričakuje, da bo predlog sprejet, je v četrtek poročala Televizija Slovenija. Že v četrtek je vlada potrdila, da se prihodnji teden v šolske klopi vračajo učenci, v vrtcih pa bo organizirano varstvo za najmlajše. Strokovna skupina pa se je na četrtkovem sestanku glede testiranja na koronavirus usklajevala tudi s šolstvom.Ministrica, pristojna za šport, Simona Kustec pa je napovedala tudi težnjo po sproščanju ukrepov na področju športa . Dejala je, da je predlog, da se omogočijo tekmovanja tudi na nacionalni ravni in se sprosti rekreativna vadba.