Bojanu Budji nov mandat na čelu uredništev Dela

Družba FMR, ki je lastnica Časopisnega založniškega podjetja Delo in jo vodi Stojan Petrič, je Bojanu Budji 3. aprila letos podelila nov mandat za odgovornega urednika časopisov Delo, Nedelo, Slovenske novice in Nedeljske novice, prilog Ona, Delo in dom, Vikend ter vseh pripadajočih spletnih portalov.

Budja je bil že do zdaj več let odgovorni urednik Slovenskih novic, od aprila 2020 pa tudi vršilec dolžnosti odgovornega urednika časnika Delo. Novi mandat za omenjene edicije mu je podeljen do konca leta 2023.

V postopku imenovanja je Budja dobil visoko podporo vseh navedenih uredništev. V uredništvu Dela in Nedela je njegovo imenovanje podprlo skoraj 90 odstotkov novinarjev, ki so glasovali, v uredništvih Slovenskih novic in Nedeljskih novic ter prilog Ona, Delo in dom ter Vikend pa kar sto odstotkov. Udeležba članov pri izrekanju mnenja o odgovornem uredniku se je gibala med 72 in sto odstotki, odvisno od posameznega uredništva.

»Moji osnovni uredniški orodji sta profesionalnost ter zavezanost resnici in verodostojnosti. To je tudi edina pot k cilju, da hiša Delo z vsemi svojimi edicijami ohrani vlogo osrednjega medija v Sloveniji. Ne le tiskanega, saj prihodnost pišeta splet in digitalizacija, ki postajata naš največji izziv,« je ob podelitvi novega mandata dejal Bojan Budja.

Predsednica Aktiva novinarjev Dela Maja Grgič pa je povedala, da so zadovoljni, da so dobili odgovornega urednika s polnim mandatom, ki ima tudi podporo članov uredništva: »Zavzemamo se, da bi Delo še naprej podpiralo kakovostne novinarske vsebine v skladu z najvišjimi novinarskimi standardi, kar glede na dogajanje v slovenskem medijskem prostoru v zadnjem obdobju žal ni več samoumevno. Prav kakovostne zgodbe so v povezavi z digitalizacijo tudi odgovor na izzive, s katerimi se po vsem svetu srečujejo klasični mediji.«